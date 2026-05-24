0

Эджей Митчелл пропустит 4-ю игру против «Сперс» из-за растяжения икроножной мышцы

Митчелл не поможет «Тандер» в четвертом матче против «Сперс».

Защитник «Оклахомы» Эджей Митчелл растянул правую икроножную мышцу. Баскетболист пропустит четвертый матч финала Западной конференции против «Сан-Антонио».

Митчелл выходил в старте в 7 из 11 матчей плей-офф «Тандер», заменяя звездного форварда Джейлена Уильямса.

Статус Уильямса указан как «под вопросом» из-за болей в задней поверхности бедра, из-за которых он пропустил выездную победу «Оклахомы» над «Сан-Антонио» в третьем матче.

Митчелл, занявший пятое место в голосовании за «Лучшего шестого», за текущий плей-офф набирает в среднем 15,1 очка, 3,7 подбора и 4,3 передачи. В третьем матче против «Сперс» он за 17 минут отметился 2 очками и 1 передачей – оба показателя стали для него самыми низкими в этом плей-офф.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoЭджей Митчелл
logoСан-Антонио
logoНБА плей-офф
травмы
logoОклахома-Сити
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эджей Митчелл получил травму в концовке матча со «Сперс»
21 мая, 08:08Видео
Чет Холмгрен об Эджее Митчелле: ««У него много сильных сторон. Он действительно очень сильный баскетболист»
17 мая, 16:24
Леброна на рыбалку отправил не ШГА, а какой-то бельгиец из 2-го раунда
15 мая, 16:47
Рекомендуем
Главные новости
Боб Майерс: «Хотелось бы, чтобы к драфту у «Сиксерс» уже был новый руководитель, но важнее найти правильного человека»
сегодня, 21:30
НБА. Финалы конференций. «Оклахома» примет «Сан-Антонио» в пятом матче серии
сегодня, 21:10
Шэй Гилджес-Александер получает свисток при каждом втором падении в плей-офф
сегодня, 20:59Фото
Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»
сегодня, 20:10
Скип Бэйлесс: «Судьи позволяют Каслу играть против Шэя в американский футбол»
сегодня, 19:28
Библиотека Сан-Антонио запустила кампанию «Читай как Вемби»
сегодня, 18:58Фото
Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»
сегодня, 18:48
Антонио Дэниэлс сравнил Дончича и Брансона: «Я предпочитаю Джейлена – он играет и с мячом, и без него»
сегодня, 18:10
Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф
сегодня, 17:45
Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»
сегодня, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» одержал победу над «Уникахой», «Сарагоса» уступила «Валенсии»
сегодня, 21:09
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» обыграл «Шоле», «Париж» разгромил «Страсбур» в первых матчах серий
сегодня, 21:06
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 38 очков Ди Джей Стюарда не спасли «Тренто» от поражения «Виртусу», 27 очков Ар Джей Коула принесли «Венеции» победу над «Дертоной» в решающих играх серий
сегодня, 20:16
«Жальгирис» официально объявил о продлении контракта с Ажуоласом Тубелисом
сегодня, 19:50Фото
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бешикташ» разобрался с «Галатасараем», «Бахчешехир» разгромил «Трабзонспор» в первых матчах серий
сегодня, 19:14
Армони Брукс продолжит карьеру в «Виллербане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:26
«Париж» работает над подписанием Маозиньи Перейры и Терри Тарпи
сегодня, 17:17
«Арис» предложил Вассилису Спанулису пост главного тренера
сегодня, 16:43
Майк Джеймс намерен бойкотировать матч плей-офф чемпионата Франции из-за финансовых разногласий с «Монако»
сегодня, 15:44
Антониус Кливленд: «Предвкушаю свою поездку в Норильск. Хотел бы спуститься под землю»
сегодня, 15:09
Рекомендуем