Эджей Митчелл пропустит 4-ю игру против «Сперс» из-за растяжения икроножной мышцы

Митчелл не поможет «Тандер» в четвертом матче против «Сперс».

Защитник «Оклахомы» Эджей Митчелл растянул правую икроножную мышцу. Баскетболист пропустит четвертый матч финала Западной конференции против «Сан-Антонио ».

Митчелл выходил в старте в 7 из 11 матчей плей-офф «Тандер», заменяя звездного форварда Джейлена Уильямса.

Статус Уильямса указан как «под вопросом» из-за болей в задней поверхности бедра, из-за которых он пропустил выездную победу «Оклахомы» над «Сан-Антонио» в третьем матче.

Митчелл, занявший пятое место в голосовании за «Лучшего шестого», за текущий плей-офф набирает в среднем 15,1 очка, 3,7 подбора и 4,3 передачи. В третьем матче против «Сперс» он за 17 минут отметился 2 очками и 1 передачей – оба показателя стали для него самыми низкими в этом плей-офф.