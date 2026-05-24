«Шесть арестов только в прошлый раз». Полиция отменила уличный просмотр 4-го матча «Никс» в финале Востока рядом с MSG
Болельщики «Нью-Йорка» вызвали раздражение полиции.
Правоохранительные органы не дали разрешение на уличный просмотр 4-го матча «Никс» в финале Восточной конференции рядом с Madison Square Garden.
Полиция не хочет участвовать в обеспечении порядка из-за поведения фанатов.
«Первый и второй матчи стали проблемными по нарастающей. Шесть арестов в прошлый раз на уличном просмотре. Полиция больше не будет поддерживать это мероприятие.
Но мы рассмотрим альтернативные места проведения. Например, Summer Stage», – заявил представитель полицейского департамента.
«Никс» ведут 2-0 в серии с «Кавальерс». Следующие два матча пройдут в Кливленде.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
