«Шесть арестов только в прошлый раз». Полиция отменила уличный просмотр 4-го матча «Никс» в финале Востока рядом с MSG

Болельщики «Нью-Йорка» вызвали раздражение полиции.

Правоохранительные органы не дали разрешение на уличный просмотр 4-го матча «Никс» в финале Восточной конференции рядом с Madison Square Garden.

Полиция не хочет участвовать в обеспечении порядка из-за поведения фанатов.

«Первый и второй матчи стали проблемными по нарастающей. Шесть арестов в прошлый раз на уличном просмотре. Полиция больше не будет поддерживать это мероприятие.

Но мы рассмотрим альтернативные места проведения. Например, Summer Stage», – заявил представитель полицейского департамента.

«Никс» ведут 2-0 в серии с «Кавальерс». Следующие два матча пройдут в Кливленде.