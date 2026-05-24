Женская НБА. 38 очков Келси Плам помогли «Лос-Анджелесу» справиться с «Лас-Вегасом», 26+14 Наташи Ховард позволили «Миннесоте» победить «Чикаго»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Чикаго» уступил «Миннесоте » в раннем матче. «Лас-Вегас» уступил «Лос-Анджелесу », защитница «Спаркс» Келси Плам отметилась 38 очками (12 из 17 с игры, 6 из 7 трехочковых, 8 из 8 штрафных). Женская НБА Регулярный чемпионат Чикаго – Миннесота – 75:85 (22:24, 16:28, 20:16, 17:17) ЧИКАГО : Кардосо (17 + 7 подборов), Диггинс-Смит (13 + 6 подборов + 6 передач), Тэйлор (11) МИННЕСОТА : Ховард (26 + 14 подборов + 5 передач), Уильямс (17 + 8 подборов), Майлз (14 + 9 подборов + 5 передач), Макбрайд (13 + 6 подборов) 23 мая . 20.00 Торонто – Портленд – 80:99 (16:16, 28:28, 17:22, 19:33) ТОРОНТО : Мабри (19 + 5 подборов + 8 передач), Райс (19 + 5 подборов), Сайкс (10 + 5 передач). ПОРТЛЕНД : Энгстлер (16 + 7 подборов + 4 блок-шота), Карлтон (15), Лейте (15 + 9 передач), Густафсон (14). 24 мая . 1.00 Лас-Вегас – Лос-Анджелес – 95:101 (30:32, 22:14, 21:26, 22:29) ЛАС-ВЕГАС : Уилсон (24 + 15 подборов + 4 блок-шота), Картер (22), Смит (22 + 9 подборов), Грэй (12 + 7 передач). ЛОС-АНДЖЕЛЕС : Плам (38 + 9 передач), Бринк (16 + 8 подборов), Хэмби (16 + 5 подборов), Эткинс (11). 24 мая . 3.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.