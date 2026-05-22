Бол Бол порвал ахиллово сухожилие на Филиппинах
Бол Бол не сможет вернуться в НБА в следующем сезоне.
26-летний центровой Бол Бол отправился на Филиппины, чтобы поддерживать форму и претендовать на возвращение в НБА. Игрок получил разрыв ахиллова сухожилия и поставил на паузу свою баскетбольную карьеру. Травма случилась в полуфинале турнира PBA.
Бол в последний раз играл в НБА в чемпионате-2024/25 за «Санз». Всего на его счету 6 сезонов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гомера Сэйсона
И очень грустил.
И потом на своего агента наехал, типа, как так-то.
Но в НБА не дураки, они всё понимали, хотя парень очевидно небесталанный. Но у него травмы были и серьёзные, ещё до драфта. Как и все высокие парни - хрустальный. И, как я понимаю, менталка с вопросом. Хотя Шак его называл вторым Вембаньямой )