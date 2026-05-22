Видео
0

Бол Бол порвал ахиллово сухожилие на Филиппинах

Бол Бол не сможет вернуться в НБА в следующем сезоне.

26-летний центровой Бол Бол отправился на Филиппины, чтобы поддерживать форму и претендовать на возвращение в НБА. Игрок получил разрыв ахиллова сухожилия и поставил на паузу свою баскетбольную карьеру. Травма случилась в полуфинале турнира PBA.

Бол в последний раз играл в НБА в чемпионате-2024/25 за «Санз». Всего на его счету 6 сезонов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гомера Сэйсона
logoНБА
logoБол Бол
травмы
logoБаскетбол - видео

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Грустно, но вернуться в НБА не сможет не только в следующем сезоне, но, возможно, уже вообще никогда
Когда его выбирали на драфте (по памяти - 41 или 44 пик), он сидел среди тех, кто должен уйти в 1 раунде.
И очень грустил.
И потом на своего агента наехал, типа, как так-то.
Но в НБА не дураки, они всё понимали, хотя парень очевидно небесталанный. Но у него травмы были и серьёзные, ещё до драфта. Как и все высокие парни - хрустальный. И, как я понимаю, менталка с вопросом. Хотя Шак его называл вторым Вембаньямой )
ОтветAbdulla
Когда его выбирали на драфте (по памяти - 41 или 44 пик), он сидел среди тех, кто должен уйти в 1 раунде. И очень грустил. И потом на своего агента наехал, типа, как так-то. Но в НБА не дураки, они всё понимали, хотя парень очевидно небесталанный. Но у него травмы были и серьёзные, ещё до драфта. Как и все высокие парни - хрустальный. И, как я понимаю, менталка с вопросом. Хотя Шак его называл вторым Вембаньямой )
а с Йокичем это другое?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Решение по участию Дилана Харпера в 3-й игре с «Тандер» будет принято перед матчем после разминки
22 мая, 16:52
Участие Де’Аарона Фокса и Дилана Харпера в 3-м матче с «Тандер» под вопросом
22 мая, 04:53
Донован Митчелл о состоянии здоровья: «Я в порядке. Мы не устали и будем готовы к следующему матчу»
22 мая, 04:32
Рекомендуем
Главные новости
Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»
13 минут назад
Женская НБА. «Атланта» принимает «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
24 минуты назадLive
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
39 минут назад
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
51 минуту назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
сегодня, 18:01Live
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
41 минуту назад
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
сегодня, 18:34
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
сегодня, 18:12
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
Рекомендуем