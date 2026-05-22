Бол Бол порвал ахиллово сухожилие на Филиппинах

Бол Бол не сможет вернуться в НБА в следующем сезоне.

26-летний центровой Бол Бол отправился на Филиппины, чтобы поддерживать форму и претендовать на возвращение в НБА . Игрок получил разрыв ахиллова сухожилия и поставил на паузу свою баскетбольную карьеру. Травма случилась в полуфинале турнира PBA.

Бол в последний раз играл в НБА в чемпионате-2024/25 за «Санз». Всего на его счету 6 сезонов.