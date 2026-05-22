Михаил Кулагин о 5-й игре с «Зенитом»: «Заслужили эту победу в жесткой борьбе. Отступать было некуда»

Михаил Кулагин прокомментировал встречу с «Зенитом».

УНИКС избежал проигрыша в полуфинальной серии с «Зенитом », сократив отставание в серии (2-3) по итогам домашней встречи – 83:66.

У защитника Михаила Кулагина 8 очков, 2 подбора и 2 перехвата за 12 минут со скамейки запасных.

«Мы все профессионалы, не первый год играем в баскетбол. Плей-офф – это особенное время. На каждую игру надо настраиваться, как на победу. Отступать нам было уже некуда. Задача была выложиться на 100-120%. Каждый, кто выходил на паркет, должен был сделать все ради успеха. Так и получилось. Мы заслужили эту победу в жесткой борьбе.

Надо продолжать агрессивно защищаться. Когда идет агрессивная защита, то все начинает получаться и в атаке. Мы концентрируемся на своей игре, своих мыслях, своих целях.

Спасибо партнерам и тренерам за поддержку. До сих пор постоянно помогают во всем. При этом я уже был в УНИКСе в сезоне-2022/23, когда мы выиграли чемпионство, уже работал с этим тренером. Да, мне потребовалось время на адаптацию, но сейчас всех хорошо», – поделился эмоциями Кулагин после матча.