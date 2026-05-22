  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Михаил Кулагин о 5-й игре с «Зенитом»: «Заслужили эту победу в жесткой борьбе. Отступать было некуда»
0

Михаил Кулагин о 5-й игре с «Зенитом»: «Заслужили эту победу в жесткой борьбе. Отступать было некуда»

Михаил Кулагин прокомментировал встречу с «Зенитом».

УНИКС избежал проигрыша в полуфинальной серии с «Зенитом», сократив отставание в серии (2-3) по итогам домашней встречи – 83:66.

У защитника Михаила Кулагина 8 очков, 2 подбора и 2 перехвата за 12 минут со скамейки запасных.

«Мы все профессионалы, не первый год играем в баскетбол. Плей-офф – это особенное время. На каждую игру надо настраиваться, как на победу. Отступать нам было уже некуда. Задача была выложиться на 100-120%. Каждый, кто выходил на паркет, должен был сделать все ради успеха. Так и получилось. Мы заслужили эту победу в жесткой борьбе.

Надо продолжать агрессивно защищаться. Когда идет агрессивная защита, то все начинает получаться и в атаке. Мы концентрируемся на своей игре, своих мыслях, своих целях.

Спасибо партнерам и тренерам за поддержку. До сих пор постоянно помогают во всем. При этом я уже был в УНИКСе в сезоне-2022/23, когда мы выиграли чемпионство, уже работал с этим тренером. Да, мне потребовалось время на адаптацию, но сейчас всех хорошо», – поделился эмоциями Кулагин после матча.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент», канал в Telegram
logoМихаил Кулагин
logoЕдиная лига ВТБ
logoУНИКС
logoЗенит

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец, хорошо сыграл 👍
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 21 очко Рейнольдса помогло УНИКСу крупно обыграть «Зенит» в пятом матче серии
22 мая, 18:29
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
22 мая, 15:58
УНИКС – Зенит: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 22 мая 2026
22 мая, 15:00Пользовательская новость
Рекомендуем
Главные новости
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
10 минут назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
59 минут назадLive
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
сегодня, 17:04
Женская НБА. «Атланта» примет «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
сегодня, 16:57
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Дрэймонд Грин: «Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался»
сегодня, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
3 минуты назад
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
26 минут назад
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
48 минут назад
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
Рекомендуем