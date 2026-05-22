Шарунас Ясикявичюс о поражении в полуфинале Евролиги: «Худшая игра в полном составе, нас нокаутировали в первые минуты трех четвертей»

Шарунас Ясикявичюс прокомментировал проигрыш «Олимпиакосу».

Полуфинал Евролиги между «Олимпиакосом» и «Фенербахче» закончился в пользу греков – 79:61.

«С тех пор как мы собрали полный состав, это был, скорее всего, нашу худший матч. Больно было смотреть на наши мучения.

Самыми суровыми были цифры в начальные минуты четвертей. Надо иметь возможность выйти на площадку агрессивно, нанести первый удар. Мы понимали важность этого в прошлом году. В этот раз нас нокаутировали в первые минуты трех четвертей.

Каждый раз, когда мы оживали, тут же отдавали инициативу. Плохой получился вечер, и на самой главной арене при этом.

Мы были очень плохи в нападении. Поначалу сплошные «трешки». Все швыряют по кольцу. Надо быть более терпеливыми и настойчивыми. «Олимпиакос» сыграл отлично, но мы были ужасны», – заключил главный тренер Шарунас Ясикявичюс.