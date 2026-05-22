  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Самая позорная организация «Финала четырех». Выступление «Фенербахче» в Афинах прошло под знаком проблем с билетами для турецких фанатов
0

«Самая позорная организация «Финала четырех». Выступление «Фенербахче» в Афинах прошло под знаком проблем с билетами для турецких фанатов

Греческая сторона не сумела обеспечить гладкое начало «Финала четырех».

«Фенербахче» обрушился с критикой на организацию «Финала четырех» Евролиги после вылета в полуфинале. В преддверии встречи с «Олимпиакосом» сообщалось о многочисленных проблемах с билетами у турецких фанатов. Часть из них не сумела получить билеты совсем, некоторым достались места на другую дату – 24 мая.

«Грустно, что многие не смогли попасть на арену, несмотря на оплаченные места. Печальная история для Евролиги и организаторов.

Прямо перед игрой многие все еще стояли снаружи, проверяли почту.

Вчера вечером был с друзьями в ресторане. И у них все еще не было билетов. Плохая ситуация», – прокомментировал проблему главный тренер Шарунас Ясикявичюс.

«К сожалению, самая позорная организация «Финала четырех», которую я видел за последнее время. Мы прибыли в среду и все эти дни обращались к организаторам по поводу билетов. Никакого ответа.

В наших секторах присутствуют болельщики «Олимпиакоса». Тысячи наших фанатов на улице. Все вышло из-под контроля. Никаких шагов в нужном направлении. Мы медленно проводили наших зрителей на трибуны», – рассказал глава баскетбольных операций «Фенербахче» Сем Сиричи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoОлимпиакос
происшествия
logoФенербахче
logoЕвролига
logoШарунас Ясикявичюс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Грекам нельзя доверять подобные соревнования.
Баба Дуся местная тоже паркет отказалась помыть)
Фанера красиво пролетела над Афинами! Греки красавцы, наказали этих 👏🐏
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» справился с «Фенербахче», 25+7 от Хезони принесли «Реалу» уверенную победу над «Валенсией»
22 мая, 20:01
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
22 мая, 14:58
Олимпиакос – Фенербахче: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 22 мая 2026
22 мая, 13:30Пользовательская новость
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
10 минут назад
Женская НБА. «Атланта» примет «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
17 минут назад
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
24 минуты назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Реалом»
сегодня, 15:06
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Дрэймонд Грин: «Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался»
сегодня, 14:00
Бобби Маркс: «Пейтон Уотсон должен стать приоритетом для «Денвера», даже если придется выйти за налоговый порог»
сегодня, 13:26
Майк Браун: «Керр и Попович были теми, кто активно задействовал запасных игроков. Этот аспект я у них позаимствовал»
сегодня, 12:49
Ко всем новостям
Последние новости
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
44 минуты назад
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» играет с «Виртусом», «Дертона» встречается с «Венецией» в четвертых матчах серий
58 минут назадLive
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
59 минут назадLive
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
ACB. «Бильбао» встретится с «Жироной», «Ховентуд» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи
сегодня, 12:50
Патрик Миллер о предстоящей серии за 3-е место: «Бронза – это приемлемый результат с учетом того, какие у нас по ходу сезона были качели»
сегодня, 11:40
Кирилл Елатонцев присоединится к сборной России на летних сборах
сегодня, 11:22
Рекомендуем