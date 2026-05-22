«Самая позорная организация «Финала четырех». Выступление «Фенербахче» в Афинах прошло под знаком проблем с билетами для турецких фанатов
«Фенербахче» обрушился с критикой на организацию «Финала четырех» Евролиги после вылета в полуфинале. В преддверии встречи с «Олимпиакосом» сообщалось о многочисленных проблемах с билетами у турецких фанатов. Часть из них не сумела получить билеты совсем, некоторым достались места на другую дату – 24 мая.
«Грустно, что многие не смогли попасть на арену, несмотря на оплаченные места. Печальная история для Евролиги и организаторов.
Прямо перед игрой многие все еще стояли снаружи, проверяли почту.
Вчера вечером был с друзьями в ресторане. И у них все еще не было билетов. Плохая ситуация», – прокомментировал проблему главный тренер Шарунас Ясикявичюс.
«К сожалению, самая позорная организация «Финала четырех», которую я видел за последнее время. Мы прибыли в среду и все эти дни обращались к организаторам по поводу билетов. Никакого ответа.
В наших секторах присутствуют болельщики «Олимпиакоса». Тысячи наших фанатов на улице. Все вышло из-под контроля. Никаких шагов в нужном направлении. Мы медленно проводили наших зрителей на трибуны», – рассказал глава баскетбольных операций «Фенербахче» Сем Сиричи.
