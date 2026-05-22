0

Ассистент главного тренера Тайлер Лэшбрук («Бостон») пройдет собеседование в «Портленде»

Тайлер Лэшбрук претендует на место главного тренера «Блэйзерс».

«Портленд» дополнил список ассистентов НБА, рассматриваемых организацией на роль главного тренера. Клуб, объявивший о нежелании платить высокую зарплату руководителю своей команды, проведет собеседование с Тайлером Лэшбруком из «Селтикс».

Лэшбрук занимался развитием игроков в «Филадельфии» с 2018 года и перешел в систему «Бостона» в 2023, проведя сезон во главе фарм-клуба. Сейчас он выполняет роль ассистента Джо Маззуллы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
возможные переходы
logoПортленд
logoНБА
logoБостон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Кто сам будет доплачивать того и назначат, владелец на мели
Прочитал "обследование" и задумался
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ассистент Уилла Харди Майк Уильямс впечатлил руководство «Портленда» и вошел в финальный список кандидатов на роль главного тренера
22 мая, 17:17
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
22 мая, 15:05
Шэмс Чарания: «Майами» и «Миннесота» вели предметные переговоры по Яннису, остальные обсуждали лишь концепции сделки»
19 мая, 14:33
Рекомендуем
Главные новости
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
4 минуты назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
53 минуты назадLive
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
сегодня, 17:04
Женская НБА. «Атланта» примет «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
сегодня, 16:57
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Дрэймонд Грин: «Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался»
сегодня, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
20 минут назад
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
42 минуты назад
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
ACB. «Бильбао» встретится с «Жироной», «Ховентуд» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи
сегодня, 12:50
Рекомендуем