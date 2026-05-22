Ассистент главного тренера Тайлер Лэшбрук («Бостон») пройдет собеседование в «Портленде»

Тайлер Лэшбрук претендует на место главного тренера «Блэйзерс».

«Портленд» дополнил список ассистентов НБА, рассматриваемых организацией на роль главного тренера. Клуб, объявивший о нежелании платить высокую зарплату руководителю своей команды, проведет собеседование с Тайлером Лэшбруком из «Селтикс».

Лэшбрук занимался развитием игроков в «Филадельфии» с 2018 года и перешел в систему «Бостона» в 2023, проведя сезон во главе фарм-клуба. Сейчас он выполняет роль ассистента Джо Маззуллы.