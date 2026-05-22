«Чикаго» просмотрит ассистента Эрика Споэльстры Криса Куинна в рамках поиска нового главного тренера

«Буллз» продолжают отбор претендентов на роль главного тренера.

Крис Куинн пройдет собеседование в «Чикаго » на позицию главного тренера. Специалист начинал с развития игроков и работает под руководством Эрика Споэльстры с 2014 года.

Куинн всерьез рассматривался на должность главного тренера «Финикса» перед прошлым сезоном, ранее претендовал на эту роль в «Кливленде», «Лейкерс» и «Бруклине».

«Буллз» проводят реорганизацию, затронувшую ключевые позиции в клубе.