«Чикаго» просмотрит ассистента Эрика Споэльстры Криса Куинна в рамках поиска нового главного тренера
«Буллз» продолжают отбор претендентов на роль главного тренера.
Крис Куинн пройдет собеседование в «Чикаго» на позицию главного тренера. Специалист начинал с развития игроков и работает под руководством Эрика Споэльстры с 2014 года.
Куинн всерьез рассматривался на должность главного тренера «Финикса» перед прошлым сезоном, ранее претендовал на эту роль в «Кливленде», «Лейкерс» и «Бруклине».
«Буллз» проводят реорганизацию, затронувшую ключевые позиции в клубе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
