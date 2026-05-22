  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Вознюк о задачах в МБА-МАИ: «Развивать таланты и оставаться конкурентоспособными в Лиге ВТБ»
0

Сергей Вознюк о задачах в МБА-МАИ: «Развивать таланты и оставаться конкурентоспособными в Лиге ВТБ»

Сергей Вознюк описал систему работы МБА.

МБА-МАИ сменила главного тренера после вылета всухую в первом раунде плей-офф. Руководство командой взял на себя Сергей Вознюк.

Специалист обрисовал задачи и принципы работы системы МБА.

«Главной целью, конечно, является развитие игроков, потому что система показывает и дает определенное количество талантов для баскетбола. И в первую очередь мы ориентируемся на то, чтобы развивать эти таланты, чтобы игроки переходили из ДЮБЛа в молодежную команду, а уже из молодежки – в основную команду. И не менее важно при этом оставаться конкурентоспособными в Единой Лиге ВТБ. Это наши основные цели», – отметил Вознюк.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Студия Единой Лиги ВТБ, VK ПРО СПОРТ
Сергей Вознюк
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор МБА-МАИ Игорь Кочарян: «Сергей Вознюк – системный тренер, который четко понимает, чего хочет»
18 мая, 19:25
Сергей Вознюк назначен главным тренером МБА-МАИ
18 мая, 15:54
Сергей Вознюк – основной кандидат на пост главного тренера МБА-МАИ («Перехват»)
17 мая, 14:16
Рекомендуем
Главные новости
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
10 минут назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
59 минут назадLive
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
сегодня, 17:04
Женская НБА. «Атланта» примет «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
сегодня, 16:57
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Дрэймонд Грин: «Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался»
сегодня, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
3 минуты назад
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
26 минут назад
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
48 минут назад
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
Рекомендуем