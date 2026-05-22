Сергей Вознюк о задачах в МБА-МАИ: «Развивать таланты и оставаться конкурентоспособными в Лиге ВТБ»

МБА-МАИ сменила главного тренера после вылета всухую в первом раунде плей-офф. Руководство командой взял на себя Сергей Вознюк.

Специалист обрисовал задачи и принципы работы системы МБА.

«Главной целью, конечно, является развитие игроков, потому что система показывает и дает определенное количество талантов для баскетбола. И в первую очередь мы ориентируемся на то, чтобы развивать эти таланты, чтобы игроки переходили из ДЮБЛа в молодежную команду, а уже из молодежки – в основную команду. И не менее важно при этом оставаться конкурентоспособными в Единой Лиге ВТБ . Это наши основные цели», – отметил Вознюк.