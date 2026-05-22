Самсон Руженцев: «У Пистиолиса нет такого, что выходной – это вознаграждение»

Самсон Руженцев пояснил подход главного тренера ЦСКА к отдыху.

ЦСКА близок к очередному финалу Лиги ВТБ. Армейцы ведут 3-1 в серии с «Локо ». Форвард Самсон Руженцев пояснил, стоит ли игрокам рассчитывать на выходные в случае победы.

«Если мы завтра выиграем, надеюсь, что будут. Понятное дело, это не мне решать, тут нужно спрашивать нашего главного тренера.

Честно, мне кажется, что у Андреаса [Пистиолиса] нет такого мышления, что выходной – это вознаграждение. То есть я думаю, он это воспринимает с рабочей точки зрения, что всем нужны выходные, всем когда-то нужно отдыхать. И когда у нас есть такая возможность, он нам ее предоставляет», – заключил Руженцев .