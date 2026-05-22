Роман Скворцов: «Квитковских вывозить на постоянной основе не смог, будет делать это в следующем сезоне, получил сумасшедший опыт»

Роман Скворцов поделился впечатлениями от сезона Антона Квитковских.

25-летний форвард «Локо » Антон Квитковских почти в два раза увеличил игровое время и основные показатели в нынешнем сезоне. На его счету 9,1 очка и 4,1 подбора за 22,6 минуты в среднем при 53,3% точности двухочковых и 31,9% трехочковых бросков.

«Квитковских – воспитанник краснодарского баскетбола, который еще не перешел в «Зенит», – это особенно приятно.

В нынешних условиях он стал одним из теневых лидеров «Локомотива-Кубани». По статистике он не показывает сверхъестественных результатов, но при этом является системообразующим баскетболистом. Антон дозревал до роли лидера, но, когда из состава ушел русский костяк, ему стало не на кого опереться, и от него стали требовать результата здесь и сейчас.

В ряде игр Антон играл очень хорошо, становился самым результативным, набирал кучу очков. Но вот вывозить это на постоянной основе не смог. Я думаю, он будет делать это в следующем сезоне, потому что в этом он получил сумасшедший опыт. И я очень хочу, чтобы в следующем году мы увидели совершенно другого Антона Квитковских , который действительно заведет свою команду так далеко, как захочет сам», – порассуждал на его счет комментатор Роман Скворцов в студии Лиги ВТБ.