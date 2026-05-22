Самсон Руженцев о противостоянии с Ищенко: «За пределами площадки к Севе никаких вопросов не имею, но это плей-офф, баскетбол гораздо жарче»

ЦСКА и «Локомотив-Кубань » играют в полуфинале Лиги ВТБ. Армейцы ведут 3-1 в серии. Противостояние 24-летнего форварда Самсона Руженцева и 21-летнего защитника Всеволода Ищенко выделилось своей интенсивностью.

«Я бы не сказал, что это что-то личное. Лично вообще ни к кому из игроков «Локомотива-Кубани» никакой неприязни я не испытываю. Но это плей-офф, и действительно, как многие видят, баскетбол другой, гораздо жарче. И поэтому на площадке бывает всякое.

К Севе вообще никаких вопросов лично не имею. За пределами площадки общались, очень классный парень. Желаю ему удачи на драфте», – рассказал Руженцев.

Ищенко выставил свою кандидатуру на драфт-2026 НБА.