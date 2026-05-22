  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Самсон Руженцев о противостоянии с Ищенко: «За пределами площадки к Севе никаких вопросов не имею, но это плей-офф, баскетбол гораздо жарче»
0

Самсон Руженцев о противостоянии с Ищенко: «За пределами площадки к Севе никаких вопросов не имею, но это плей-офф, баскетбол гораздо жарче»

Руженцев поделился эмоциями от борьбы с Ищенко.

ЦСКА и «Локомотив-Кубань» играют в полуфинале Лиги ВТБ. Армейцы ведут 3-1 в серии. Противостояние 24-летнего форварда Самсона Руженцева и 21-летнего защитника Всеволода Ищенко выделилось своей интенсивностью.

«Я бы не сказал, что это что-то личное. Лично вообще ни к кому из игроков «Локомотива-Кубани» никакой неприязни я не испытываю. Но это плей-офф, и действительно, как многие видят, баскетбол другой, гораздо жарче. И поэтому на площадке бывает всякое.

К Севе вообще никаких вопросов лично не имею. За пределами площадки общались, очень классный парень. Желаю ему удачи на драфте», – рассказал Руженцев.

Ищенко выставил свою кандидатуру на драфт-2026 НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Студия Единой Лиги ВТБ, VK ПРО СПОРТ
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
Всеволод Ищенко
logoЦСКА
logoСамсон Руженцев

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Противостояние - это всё-таки что-то соизмеримое. Но Ищенко проводит на паркете гораздо больше времени, чем Самсон. В крайнем матче, например, цифры 28.24 и 11.06, а друг против друга отыграли 8 минут и 31 секунду, то есть почти 20 минут в матче Севе оппонирует кто-то совсем другой. И это вы называете "противостоянием"? "Иногда пересекаются" - так будет правильно.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андреас Пистиолис: «Серия не закончена, но ее судьба в наших руках»
20 мая, 20:59
Томислав Томович: «Мы не сдались. Серия продолжается, и мы будем биться, пока есть шансы»
20 мая, 20:44
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА в четвертом матче серии
20 мая, 19:03
Рекомендуем
Главные новости
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
10 минут назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
59 минут назадLive
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
сегодня, 17:04
Женская НБА. «Атланта» примет «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
сегодня, 16:57
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Дрэймонд Грин: «Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался»
сегодня, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
3 минуты назад
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
26 минут назад
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
48 минут назад
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
Рекомендуем