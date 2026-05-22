Ассистент Уилла Харди Майк Уильямс впечатлил руководство «Портленда» и вошел в финальный список кандидатов на роль главного тренера

Майк Уильямс претендует на позицию в «Блэйзерс».

«Портленд » продолжает искать нового главного тренера, делая упор на действующих ассистентов. В финальный список претендентов вошел еще один кандидат.

По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, Майк Уильямс из «Юты» смог впечатлить руководство «Блэйзерс» на собеседовании.

Уильямс занимался развитием игроков в «Вашингтоне» при Скотте Бруксе (2018-2021). Два года руководил фарм-клубом «Уизардс», а сейчас работает под руководством Уилла Харди в качестве помощника.