Ассистент Уилла Харди Майк Уильямс впечатлил руководство «Портленда» и вошел в финальный список кандидатов на роль главного тренера
Майк Уильямс претендует на позицию в «Блэйзерс».
«Портленд» продолжает искать нового главного тренера, делая упор на действующих ассистентов. В финальный список претендентов вошел еще один кандидат.
По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, Майк Уильямс из «Юты» смог впечатлить руководство «Блэйзерс» на собеседовании.
Уильямс занимался развитием игроков в «Вашингтоне» при Скотте Бруксе (2018-2021). Два года руководил фарм-клубом «Уизардс», а сейчас работает под руководством Уилла Харди в качестве помощника.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
