Женская НБА. 20+16 Алии Бостон помогли «Индиане» справиться с «Голден Стэйт», «Атланта» разгромила «Даллас»

23 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Атланта» разгромила «Даллас».

«Индиана» обыграла «Голден Стэйт» благодаря 20 очкам и 16 подборам форварда Алии Бостон (8 из 15 с игры, 1 из 3 трехочковых, 3 из 4 штрафных).

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Атланта – Даллас – 86:69 (19:9, 25:22, 19:27, 23:11)

АТЛАНТА: Ховард (25 + 8 передач + 4 перехвата), Грэй (16), Риз (15 + 9 подборов), Кэнада (9 + 5 подборов + 6 передач).

ДАЛЛАС: Куиэр (16), Симс (14 + 5 передач), Шепард (10 + 11 подборов), Бекерс (7 + 7 передач), Фадд (7 + 3 блок-шота).

23 мая. 2.30

Индиана – Голден Стэйт – 90:82 (19:18, 18:26, 19:17, 24:21)

ИНДИАНА: Кларк (22 + 9 передач), Бостон (20 + 16 подборов), Митчелл (19), Каннингем (11).

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Хэйс (19), Чен (18), Бертон (17), Торнтон (10).

23 мая. 2.30

СиэтлКоннектикут – 77:59 (19:21, 18:7, 16:15, 24:16)

СИЭТЛ: Кук (25), Джонсон (17 + 7 подборов + 5 передач + 3 блок-шота), Хайдман (11 + 6 передач), Хорстон (8 + 3 перехвата).

КОННЕКТИКУТ: Миллер (13), Эдвардс (10 + 7 подборов), Берк (7), Морроу (7 + 6 подборов).

23 мая. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Если руководители клуба не поймут (быстро), что у них нет тренера - весь этот проект развалится в труху. Нет ни схем, ни защиты, пуляем, а там как пойдет. Я про Индиану с очень, как минимум, неплохим составом. С составом в разы проще ГСВ (я шучу), полностью переигрывает, в первую очередь, командой. Неважно как закончится матч - это всего лишь начало регулярки. Но, боюсь, все авансы выданные Кларк обернутся жутким провалом, если ничего не поменять в корне системы Индианы(((
Девушки выставили владельцев полными профанами. Игроков и так было впритык, а тут расширение лиги+больше игр и уровень просел жутко. Вдобавок владельцы принципиально экономят на хороших тренерах, нанимая физруков и смотреть на это очень тяжко. На б2б люди до передней дужки через раз добрасывают.
