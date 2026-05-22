  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Решение по участию Дилана Харпера в 3-й игре с «Тандер» будет принято перед матчем после разминки
0

Решение по участию Дилана Харпера в 3-й игре с «Тандер» будет принято перед матчем после разминки

Дилан Харпер может выйти на площадку в первой домашней игре с «Оклахомой».

Защитник «Сперс» Дилан Харпер получил травму бедра во втором матче финала Запада против «Оклахомы». МРТ-обследование показало проблемы с приводящей мышцей. Харпер избежал травмы задней поверхности бедра.

Новичок «Сан-Антонио» проведет предматчевую разминку, решение по его участию в игре будет принято по ее итогам.

Харпер набирает 14,4 очка, 5,3 подбора, 2,5 передачи и 1,5 перехвата в среднем в нынешнем плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoНБА
logoДилан Харпер
logoНБА плей-офф
травмы
logoСан-Антонио
logoОклахома-Сити

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Дилан-это огромная потеря для САС, даже большая чем Уильямс для Оклахомы
ОтветUnnamed80
Дилан-это огромная потеря для САС, даже большая чем Уильямс для Оклахомы
Тут даже сравнивать нечего, без Джей Даба ОКС может сыграть даже лучше
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
22 мая, 16:23Видео
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
22 мая, 15:45Фото
Алекс Карузо о Маккейне: «Джаред стал чем-то новым для «Тандер» в плане личных качеств. Бесконечная энергия, улыбки и шутки, это отражается и на его игре»
22 мая, 14:26
Рекомендуем
Главные новости
Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»
12 минут назад
Женская НБА. «Атланта» принимает «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
23 минуты назадLive
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
38 минут назад
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
50 минут назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
сегодня, 18:01Live
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
40 минут назад
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
сегодня, 18:34
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
сегодня, 18:12
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
Рекомендуем