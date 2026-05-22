Решение по участию Дилана Харпера в 3-й игре с «Тандер» будет принято перед матчем после разминки

Дилан Харпер может выйти на площадку в первой домашней игре с «Оклахомой».

Защитник «Сперс» Дилан Харпер получил травму бедра во втором матче финала Запада против «Оклахомы». МРТ-обследование показало проблемы с приводящей мышцей. Харпер избежал травмы задней поверхности бедра.

Новичок «Сан-Антонио » проведет предматчевую разминку, решение по его участию в игре будет принято по ее итогам.

Харпер набирает 14,4 очка, 5,3 подбора, 2,5 передачи и 1,5 перехвата в среднем в нынешнем плей-офф.