Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»

Джей Уильямс не может болеть за «Оклахому».

Ведущий Джей Уильямс критически высказался о баскетболе «Тандер» после второго матча серии со «Сперс».

«Смотришь на «Оклахому», и при каждом свистке, каждом броске ШГА приземляется близко к кому-нибудь и валится на пол. Как за это болеть? Это невозможно.

Как фанату баскетбола, мне хочется, чтобы игру уважали. Не вижу этого отношения со стороны «Тандер». Слишком много провоцирования фолов. Когда ты падаешь при каждом броске в заключительной четверти, это психологически выматывает», – возмутился Уильямс.