  • Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
Джей Уильямс не может болеть за «Оклахому».

Ведущий Джей Уильямс критически высказался о баскетболе «Тандер» после второго матча серии со «Сперс».

«Смотришь на «Оклахому», и при каждом свистке, каждом броске ШГА приземляется близко к кому-нибудь и валится на пол. Как за это болеть? Это невозможно.

Как фанату баскетбола, мне хочется, чтобы игру уважали. Не вижу этого отношения со стороны «Тандер». Слишком много провоцирования фолов. Когда ты падаешь при каждом броске в заключительной четверти, это психологически выматывает», – возмутился Уильямс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Legion Hoops
Да пусть падают сколько хотят, важнее им давать фолы где они фолят и технари где хамят. А в ногах пусть валяются)
Начните судить Оклу равнозначно с их же соперниками, и они превратятся в команду второго раунда
Ответbanderos
Начните судить Оклу равнозначно с их же соперниками, и они превратятся в команду второго раунда
Не знаю насчёт второго раунда, но это правда. Им придётся попотеть.
Да как он посмел усомниться? Окла новая династия! Гайки возьмут ещё трижды подряд(минимум). Шей многолетний мвп. Половина команды будущие члены зала славы! Этот чел глор и хейтер
В последнем эфире взял мяч классную нарезку джамперов Шая показали, он падает КАЖДЫЙ раз, это уже инстинктивно. Мне нравится ШГА, безумно талантливый игрок, но вот этот его артистизм уже надоел.
Человек с таким именем и фамилией просто обязан болеть за Оклахому
Прав, конечно. Но, доколе эти ведущие и прочие медийщики будут игнорировать слона в комнате – ручных судей Сильвера? Вот, кому вопросы нужно адресовать в первую очередь
