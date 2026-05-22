  • Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
Шэй Гилджес-Александер постоянно оказывается на паркете.

Звезду «Тандер» Шэя Гилджес-Александера называют «продавцом фолов» и обвиняют в нырках. Аналитик Том Хэберстро посчитал его падения в нынешнем плей-офф и сравнил с показателями других ведущих «скореров», продолжающих вести борьбу за титул. В списке оказались Джеймс Харден и Донован Митчелл (оба «Кливленд»), Джейлен Брансон («Никс») и Виктор Вембаньяма («Сперс»).

ШГА стал первым по количеству падений в трех категориях – броски без фолов соперника, броски с фолами и общее количество.

Более 50% свистков судей пришлись на эпизоды с падениями защитника (51,4%). В целом игрок падает при 17,4% своих бросков в нынешнем плей-офф.

Вембаньяма упал без официального нарушения правил со стороны соперника только 1 раз. У Шэя Гилджес-Александера было 9 падений во втором победном матче со «Сперс», это больше, чем у француза за весь плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
Баскетбольный дельфин
Баскетбольный дельфин
Дельфин Ника Янга?
Баскетбольный дельфин
Тюлень уж лучше)
окунь скользяший
На видео картина, конечно, отвратительная…
на картинке тоже
Если ты на первом месте и опережаешь известнейшего флоппера Хардена, то это точно заявочка на главного симулянта лиги))
учатся у лучших... Эмбид тоже научился у Хардена и получил МВП😆
Две игры сыграли финала только а Окла уже полностью развалила мнения о себе как о безоговорочно сильнейшем клубе, а утвердила мнение как о симулянтах едущих на судьях)
Свидетельство Йокича после вылета нашли себе нового любимчика а в финале если пройдут будет Брансон(
это... какой-то... позор...
Хорошая подборка. С Денвером так судили бы в прошлом году
Cloudier что с лицом?
таблетки пей, чтоб не трясло. Ты нам нужен!
