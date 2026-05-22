Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю

Шэй Гилджес-Александер постоянно оказывается на паркете.

Звезду «Тандер» Шэя Гилджес-Александера называют «продавцом фолов» и обвиняют в нырках. Аналитик Том Хэберстро посчитал его падения в нынешнем плей-офф и сравнил с показателями других ведущих «скореров», продолжающих вести борьбу за титул. В списке оказались Джеймс Харден и Донован Митчелл (оба «Кливленд »), Джейлен Брансон («Никс») и Виктор Вембаньяма («Сперс»).

ШГА стал первым по количеству падений в трех категориях – броски без фолов соперника, броски с фолами и общее количество.

Более 50% свистков судей пришлись на эпизоды с падениями защитника (51,4%). В целом игрок падает при 17,4% своих бросков в нынешнем плей-офф.

Вембаньяма упал без официального нарушения правил со стороны соперника только 1 раз. У Шэя Гилджес-Александера было 9 падений во втором победном матче со «Сперс», это больше, чем у француза за весь плей-офф.