Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»

Андрей Воронцевич оценил адаптацию Джонни Джузэнга в «Зените».

Защитник Джонни Джузэнг перешел в «Зенит» в феврале. В последних трех матчах полуфинальной серии Лиги ВТБ против УНИКСа игрок становился самым результативным в составе петербуржцев, набирая не менее 20 очков.

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич в студии Единой Лиги ВТБ поделился мнением о лидерских качествах Джузэнга.

«Самое главное, чтобы он не зазнавался, потому что его очки – это работа всей команды. Я надеюсь, что он не словит звезду и понимает: один человек, которого выводят на бросок и который реализует свои очки, – это хорошо, а командная победа – еще лучше. Сегодня можешь набрать двадцать очков, в следующей игре можешь не набрать ни одного очка, но самое главное, чтобы твоя команда выиграла.

У него хороший потенциал, энергия, и, самое главное, он старается в защите. Так как он не так давно в европейском баскетболе, есть нюансы, которые нужно объяснять, и тренерский штаб ему это объясняет, он растет. Назвать его лидером можно, и даже хочется помогать ему в том, чтобы он себя реализовывал, но при этом, повторюсь, нельзя забывать про результат команды», – порассуждал Воронцевич.

«Зенит» ведет 3-1 в серии и может завершить ее в 5-м матче в Казани.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Студия Единой Лиги ВТБ, VK ПРО СПОРТ
