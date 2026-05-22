«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере

Шэй Гилджес-Александер справляется с двойной опекой «Сан-Антонио».

По аналитическим данным ESPN, сдваивания обороняющихся игроков «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере не приносят успеха.

«Сан-Антонио» применял эту тактику в 53 владениях за 2 матча финала Запада. Подобные атаки приносят «Тандер» в среднем на 0,28 очка больше (1,21 – 0,93).

Баскетболисты «Оклахомы» при сдваиваниях «Сперс» эффективнее атакуют с игры (51% - 42%) и намного точнее бросают с дальней дистанции (48% - 32%).

Только 40% бросков действующих чемпионов в таких ситуациях исполняются с сопротивлением оппонентов (60% без сдваиваний).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ESPN Insights
Аномалия имени Карузо. Будет ли он так попадать в следующих матчах?
Аткинсон: ну а я о чем?!
Мне вообще не нравится тактика сдваиваний. В большинстве случаев приводит к открытому броску.
это бы имело смысл исходи опасность только от ШГА
Жил-был Саню прессаните 😁
Много, но не критично, важно найти баланс. Если не сдваиваться, какой-нибудь Касл быстро на фолы присядет. Быстрее бы уже матч, хочу обмазаться им полностью
