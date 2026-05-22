«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере

Шэй Гилджес-Александер справляется с двойной опекой «Сан-Антонио».

По аналитическим данным ESPN, сдваивания обороняющихся игроков «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере не приносят успеха.

«Сан-Антонио » применял эту тактику в 53 владениях за 2 матча финала Запада. Подобные атаки приносят «Тандер» в среднем на 0,28 очка больше (1,21 – 0,93).

Баскетболисты «Оклахомы» при сдваиваниях «Сперс» эффективнее атакуют с игры (51% - 42%) и намного точнее бросают с дальней дистанции (48% - 32%).

Только 40% бросков действующих чемпионов в таких ситуациях исполняются с сопротивлением оппонентов (60% без сдваиваний).