Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»

Билл Симмонс прокомментировал победу «Нью-Йорка».

«Никс» повели 2-0 в серии с «Кливлендом » после домашних игр.

«Считаю, что Брансон провел выдающийся матч. В каком-то смысле более выдающийся, чем первый, несмотря на героический отрезок в его концовке.

Его контроль за ходом игры, мгновенное понимание стратегии «Кэвс». Он вернулся к стилю Виллановы, к координирующей роли. Разобрал высокие сдваивания, помог своей команде играть 4 на 3.

Мне понравилось все, что они делали.

Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в этой игре», – заключил обозреватель The Ringer Билл Симмонс.