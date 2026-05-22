Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
Билл Симмонс прокомментировал победу «Нью-Йорка».
«Никс» повели 2-0 в серии с «Кливлендом» после домашних игр.
«Считаю, что Брансон провел выдающийся матч. В каком-то смысле более выдающийся, чем первый, несмотря на героический отрезок в его концовке.
Его контроль за ходом игры, мгновенное понимание стратегии «Кэвс». Он вернулся к стилю Виллановы, к координирующей роли. Разобрал высокие сдваивания, помог своей команде играть 4 на 3.
Мне понравилось все, что они делали.
Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в этой игре», – заключил обозреватель The Ringer Билл Симмонс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Ringer
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии