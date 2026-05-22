  • Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
Билл Симмонс прокомментировал победу «Нью-Йорка».

«Никс» повели 2-0 в серии с «Кливлендом» после домашних игр.

«Считаю, что Брансон провел выдающийся матч. В каком-то смысле более выдающийся, чем первый, несмотря на героический отрезок в его концовке.

Его контроль за ходом игры, мгновенное понимание стратегии «Кэвс». Он вернулся к стилю Виллановы, к координирующей роли. Разобрал высокие сдваивания, помог своей команде играть 4 на 3.

Мне понравилось все, что они делали.

Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в этой игре», – заключил обозреватель The Ringer Билл Симмонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Ringer
Да что ж такое, опять этим Никс слабая команда досталась)
Ответmastadon
Ну нет на востоке сильных команд, что тут поделать. Может вообще в НБА все слабые :-)
