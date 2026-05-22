Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26

Лига LNB назвала самого ценного игрока.

Разыгрывающий Эли Окобо (28 лет) из «Монако» стал MVP регулярного сезона-2025/26 французского чемпионата.

Окобо набирал 17 очков, 4,5 передачи и 2,3 подбора за 24,4 минуты в среднем, реализуя 67,9% двухочковых и 50,6% трехочковых бросков.

«Монако» завершил «регулярку» с результатом 23-7.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети лиги LNB
Ого, играл за него в 2к19, выходил на замене, кстати, неплохие минуты показывал, даже лучшего шестого взял)
