Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26

Лига LNB назвала самого ценного игрока.

Разыгрывающий Эли Окобо (28 лет) из «Монако » стал MVP регулярного сезона-2025/26 французского чемпионата.

Окобо набирал 17 очков, 4,5 передачи и 2,3 подбора за 24,4 минуты в среднем, реализуя 67,9% двухочковых и 50,6% трехочковых бросков.

«Монако» завершил «регулярку» с результатом 23-7.