0

Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»

Джерри Стэкхауз присоединился к списку претендентов на место в «Блэйзерс».

«Портленд» проведет собеседование с Джерри Стэкхаузом на этих выходных. 51-летний специалист стал еще одним кандидатом на роль главного тренера команды Тома Дандона.

Стэкхауз – двукратный участник Матча всех звезд НБА. В качестве ассистента бывший баскетболист поработал в «Торонто», «Мемфисе» и «Голден Стэйт».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
logoДжерри Стэкхауз
logoНБА
logoПортленд
возможные переходы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется, Портленду лучше не рассматривать бывших игроков на позицию главного тренера. Парадоксальным образом, Сплиттер был (по моему мнению) лучшим бывшим игроком из всех, кто занимал эту должность.
Возможно, кроме Ленни Уилкинса, который стал главным на один сезон в 70-х. Тут ничего не могу сказать, лично не наблюдал, по статистике судить не хочу.
Морис Чикс - провальная работа, ужасные результаты, Джейл Блейзерс и вот это всё. Даже вспоминать не хочется. Сейчас работает ассистентом.
Нейт Макмиллан - прекрасно работал в Индиане, в Портленде никаких успехов не добился.
Биллапс - помимо криминала, очень слабый тренер.
Сплиттер - выжал представившуюся возможность по максимуму, но не проявил тактической гибкости. Плюс очень слабое нападение при неплохом наборе исполнителей.
Хотелось бы видеть на этой позиции именно стратега и тактика, а не кореша для игроков
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» могут предложить «Бакс» драфт-компенсацию за Янниса Адетокумбо (Чарания)
22 мая, 05:22
Джефф Ван Ганди, Тьяго Сплиттер и Майка Нори попали в финальный список претендентов на пост главного тренера «Портленда»
22 мая, 04:53
«Блэйзерс» запросили у «Клипперс» разрешение на встречу с Джеффом Ван Ганди
22 мая, 04:46
Рекомендуем
Главные новости
Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»
11 минут назад
Женская НБА. «Атланта» принимает «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
22 минуты назадLive
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
37 минут назад
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
49 минут назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
сегодня, 18:01Live
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
39 минут назад
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
сегодня, 18:34
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
сегодня, 18:12
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
Рекомендуем