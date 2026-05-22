Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
Джерри Стэкхауз присоединился к списку претендентов на место в «Блэйзерс».
«Портленд» проведет собеседование с Джерри Стэкхаузом на этих выходных. 51-летний специалист стал еще одним кандидатом на роль главного тренера команды Тома Дандона.
Стэкхауз – двукратный участник Матча всех звезд НБА. В качестве ассистента бывший баскетболист поработал в «Торонто», «Мемфисе» и «Голден Стэйт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
Возможно, кроме Ленни Уилкинса, который стал главным на один сезон в 70-х. Тут ничего не могу сказать, лично не наблюдал, по статистике судить не хочу.
Морис Чикс - провальная работа, ужасные результаты, Джейл Блейзерс и вот это всё. Даже вспоминать не хочется. Сейчас работает ассистентом.
Нейт Макмиллан - прекрасно работал в Индиане, в Портленде никаких успехов не добился.
Биллапс - помимо криминала, очень слабый тренер.
Сплиттер - выжал представившуюся возможность по максимуму, но не проявил тактической гибкости. Плюс очень слабое нападение при неплохом наборе исполнителей.
Хотелось бы видеть на этой позиции именно стратега и тактика, а не кореша для игроков