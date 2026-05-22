«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
Игроки дали прогнозы по финальной стадии Евролиги.
20 бывших и нынешних игроков Евролиги дали Basket News прогнозы по итогам «Финала четырех» в Афинах. Среди опрошенных – Майк Батист, Адрей Стоякович, Чима Монеке, Марселиньо Уэртас, Стерлинг Браун, Джанан Муса, Маккинли Райт и другие.
По прогнозам, в полуфиналах победа достанется «Олимпиакосу» (12-8) и «Валенсии» (12-7).
Фаворитом на звание чемпиона стал «Олимпиакос» – (10 голосов), действующий чемпион «Фенербачхе» – второй (7), «Валенсия» получила 2 голоса, «Реал» – 1.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
