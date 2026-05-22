«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
Алперен Шенгюн оценил обстановку на полуфинале Евролиги.
Турецкий центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн прилетел в Афины, чтобы побывать на «Финале четырех» Евролиги.
«Просто здорово. Скучаешь по такой атмосфере, у нас там не так. Здорово такое видеть. Поэтому все сюда съезжаются, я в том числе.
Нас выбили в первом раунде, приехал поддержать «Фенербахче». Хотел поболеть и за своего тренера Эргина Атамана, жаль, что его здесь нет. Надеюсь, в следующем сезоне.
Но я рад поддержать «Фенербахче», – поделился Шенгюн.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии