  • «Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги

Алперен Шенгюн оценил обстановку на полуфинале Евролиги.

Турецкий центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн прилетел в Афины, чтобы побывать на «Финале четырех» Евролиги.

«Просто здорово. Скучаешь по такой атмосфере, у нас там не так. Здорово такое видеть. Поэтому все сюда съезжаются, я в том числе.

Нас выбили в первом раунде, приехал поддержать «Фенербахче». Хотел поболеть и за своего тренера Эргина Атамана, жаль, что его здесь нет. Надеюсь, в следующем сезоне.

Но я рад поддержать «Фенербахче», – поделился Шенгюн.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Чтобы создать такую атмосферу в НБА достаточно снизить цену билетов до 20$ в какой нибудь-Филадельфии
Так возвращайся в Турцию, раз скучаешь по атмосфере.)
Нашел, что сравнивать. Гомно заокеанское)
В мягкой сша - совсем не то. Тут хардкор
