Алекс Карузо о Маккейне: «Джаред стал чем-то новым для «Тандер» в плане личных качеств. Бесконечная энергия, улыбки и шутки, это отражается и на его игре»

Алекс Карузо прокомментировал адаптацию Джареда Маккейна.

Защитник «Оклахомы» Джаред Маккейн присоединился к команде по ходу сезона и впервые играет в плей-офф на второй год в НБА .

Маккейн набрал 12 очков, 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата во второй игре со «Сперс».

«Джаред стал чем-то новым для «Тандер» в плане личных качеств.

Все, с кем он общается, знают о его бесконечной энергии, улыбках и шутках. Он всегда старается быть частью команды и идеальным партнером.

Это отражается и на его игре. Он постоянно находится в движении во время нападения, что позволяет манипулировать защитой. Берет на вооружение и другие наши принципы. В последнем матче он взял очень важный подбор в нападении. Не уверен, что он действовал таким образом в других своих коллективах на разных уровнях.

Он постоянно учится, его энергия заразительна. Все это ощущают», – рассказал ветеран Алекс Карузо .