Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
Станислав Шаров прокомментировал инцидент с командой 3х3.
Пермская команда 3х3 «Бионорд Про» попала в аварию в Челябинской области.
«Мы спали в дороге, проснулись от удара. Получили повреждения, но ничего серьезного. Водитель, к сожалению, скончался.
Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя. В машине ехали только игроки, наш тренер Алексей Жердев из Магнитогорска улетел в сборную. Получили сотни звонков и сообщений со словами поддержки. Спасибо всем!» – поделился Станислав Шаров.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент», канал в Telegram
