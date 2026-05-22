Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»

Станислав Шаров прокомментировал инцидент с командой 3х3.

Пермская команда 3х3 «Бионорд Про» попала в аварию в Челябинской области .

«Мы спали в дороге, проснулись от удара. Получили повреждения, но ничего серьезного. Водитель, к сожалению, скончался.

Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя. В машине ехали только игроки, наш тренер Алексей Жердев из Магнитогорска улетел в сборную. Получили сотни звонков и сообщений со словами поддержки. Спасибо всем!» – поделился Станислав Шаров.