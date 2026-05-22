  • Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
Дарюс Сонгайла стал жертвой нападения на улице.

Бывший игрок НБА и ЦСКА и нынешний главный тренер «Шяуляя» Дарюс Сонгайла попытался защить свою собаку от агрессивного пса на улице, после чего стал объектом нападения другого владельца.

После удара поводком с цепью по лицу Сонгайла получил рассечение и повредил зуб. Нападавший скрылся, полиция ведет его поиск.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: LRT
