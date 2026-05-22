  • Гобер, Фурнье, Кулибали, Рисаше, Сарр, Ябуселе и Рейно – в сборной Франции на летние матчи, Вембаньяма пропустит квалификацию
Фредерик Фату объявил состав сборной Франции.

6 игроков НБА оказались в списке сборной Франции на летние матчи в рамках отборочного этапа к чемпионату мира-2027. Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма, выступающий в финале Запада НБА, пропустит квалификацию, чтобы получить отдых после первого плей-офф.

Сборная Франции:

  • Руди Гобер

  • Билаль Кулибали

  • Заккари Рисаше

  • Алекс Сарр

  • Гершон Ябуселе

  • Максим Рейно

  • Эван Фурнье

  • Сильвен Франсиско

  • Надир Ифи

  • Джейлен Хорд

  • Тимоте Луваву-Кабарро

  • Франк Ниликина

  • Эли Окобо

  • Мэттью Стразель

  • Адам Мокока

  • Амин Нуа.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Équipes de France de Basket
Технически этот состав с Вемби и канадцы с Шэем могут на домашней ОИ вообще выкинуть амеров в бронзу, или за ее пределы если Никола сдюжит)
ОтветTim Timson
Перебор больших, с маленькими тухловато, в 2024 тоже больше мучались, чем играли
Сколько тебе нужно маленьких? Билал, Гангрена, Окобо, Стразель, Франсиско. Мало? и им не нужно тащить, просто играть на своем уровне, потащит другой)
