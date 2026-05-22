Гобер, Фурнье, Кулибали, Рисаше, Сарр, Ябуселе и Рейно – в сборной Франции на летние матчи, Вембаньяма пропустит квалификацию
Фредерик Фату объявил состав сборной Франции.
6 игроков НБА оказались в списке сборной Франции на летние матчи в рамках отборочного этапа к чемпионату мира-2027. Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма, выступающий в финале Запада НБА, пропустит квалификацию, чтобы получить отдых после первого плей-офф.
Сборная Франции:
Руди Гобер
Билаль Кулибали
Заккари Рисаше
Алекс Сарр
Гершон Ябуселе
Максим Рейно
Эван Фурнье
Сильвен Франсиско
Надир Ифи
Джейлен Хорд
Тимоте Луваву-Кабарро
Франк Ниликина
Эли Окобо
Мэттью Стразель
Адам Мокока
Амин Нуа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Équipes de France de Basket
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии