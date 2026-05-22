Никола Йокич примет участие в матчах сборной Сербии в июле и августе

Никола Йокич сыграет за национальную команду летом.

Тренер сборной Сербии Душан Алимпиевич подтвердил готовность центрового Николы Йокича к летней квалификации чемпионата мира-2027.

Йокич поучаствует в матчах в июле и августе.

Сербия идет с результатом 2-2 в группе C с Турцией, Боснией и Герцеговиной и Швейцарией. Две последние команды станут ее соперниками в июльских играх.