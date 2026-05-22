  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Исторически сильный состав «Никс», именно так действуют команды чемпионского уровня»
0

Брайан Уиндхорст: «Исторически сильный состав «Никс», именно так действуют команды чемпионского уровня»

Инсайдер Брайан Уиндхорст прокомментировал ход плей-офф для «Нью-Йорка».

«Никс» ведут 2-0 в финале Востока.

«Это настоящая сила на Востоке, исторически мощный состав. 10-2 в плей-офф, оба поражения на одно очко. Они обыденно побеждают соперника с двузначным преимуществом. В прошлой серии Карл-Энтони Таунс был связующим звеном атаки. В этой серии другая ситуация в плане составов, они вернулись к Брансону. И он пробивает им дорогу в финал. 14 передач в прошлой игре.

«Кэвс» попробовали одну защитную схему. У Харта не пошел бросок – подстроились, маленькая пятерка. Бум. В следующей игре Харт попадает. Бац.

Так действуют чемпионские команды, давят разными способами. Они справляются с разными соперниками, выносят их в сопли. Речь не о предположениях, эта команда – свершившийся факт.

Люди начинают вспоминать 1994 год. Чарльза Оукли, Джона Старкса. Энтони Мэйсона.

Даже если выиграть чемпионат не получится, этот сезон займет особое место в памяти», – заключил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Get Up ESPN
logoДжош Харт
Брайан Уиндхорст
logoКарл-Энтони Таунс
logoДжон Старкс
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoЧарльз Оукли
logoКливленд
logoДжейлен Брансон
logoНью-Йорк

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
НЙ превратится в Готэм случае чемпионства
ОтветAEZAKMI228
НЙ превратится в Готэм случае чемпионства
В день чемпионства и в день парада даже представить страшно, что там будет твориться на улицах...бедный Мамдани
Ответkhak08
В день чемпионства и в день парада даже представить страшно, что там будет твориться на улицах...бедный Мамдани
Да он сам будет в числе тех, кто будет посылать Трея Янга и верещать в камеру, размахивая языком.
А будет коммент, что Уиндхорст не знает историю НБА и Никс, раз упомянул только Мэйсона, Оукли и Старкса ????
Ответden dare
А будет коммент, что Уиндхорст не знает историю НБА и Никс, раз упомянул только Мэйсона, Оукли и Старкса ????
Им бы хорошего центра тогда, может быть и финал бы затащили
То, что у Спортса нет тега "Энтони Мэйсон", считаю, позор
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Брансон о 14 передачах при 19 очках во 2-м матче: «Это только на пользу, учимся побеждать разными путями»
22 мая, 08:35
Митчелл о 26 очках Харта: «Иногда нужно просто снять шляпу. Против Карузо защищаются так же»
22 мая, 08:11
Джош Харт: «Аналитика – как фонарный столб для пьяного: на него можно опереться, но до дома он не доведет»
22 мая, 07:23
Рекомендуем
Главные новости
Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»
10 минут назад
Женская НБА. «Атланта» принимает «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
21 минуту назадLive
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
36 минут назад
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
48 минут назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
сегодня, 18:01Live
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
38 минут назад
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
сегодня, 18:34
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
сегодня, 18:12
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
Рекомендуем