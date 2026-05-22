Брайан Уиндхорст: «Исторически сильный состав «Никс», именно так действуют команды чемпионского уровня»

Инсайдер Брайан Уиндхорст прокомментировал ход плей-офф для «Нью-Йорка».

«Никс» ведут 2-0 в финале Востока.

«Это настоящая сила на Востоке, исторически мощный состав. 10-2 в плей-офф, оба поражения на одно очко. Они обыденно побеждают соперника с двузначным преимуществом. В прошлой серии Карл-Энтони Таунс был связующим звеном атаки. В этой серии другая ситуация в плане составов, они вернулись к Брансону . И он пробивает им дорогу в финал. 14 передач в прошлой игре.

«Кэвс» попробовали одну защитную схему. У Харта не пошел бросок – подстроились, маленькая пятерка. Бум. В следующей игре Харт попадает. Бац.

Так действуют чемпионские команды, давят разными способами. Они справляются с разными соперниками, выносят их в сопли. Речь не о предположениях, эта команда – свершившийся факт.

Люди начинают вспоминать 1994 год. Чарльза Оукли , Джона Старкса . Энтони Мэйсона.

Даже если выиграть чемпионат не получится, этот сезон займет особое место в памяти», – заключил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.