Влад Голдин: «Споэльстра лично сказал, что мне надо стать лучше на подборе на своем щите. И что у меня хорошее завершение в трехсекундной»

Голдин поделился деталями общения со Споэльстрой.

Центровой Влад Голдин, проведший сезон в «Майами», поделился мыслями о своей позиции и деталями разговоров с главным тренером «Хит» Эриком Споэльстрой.

– А что вы думаете вообще о будущем позиции центрового в НБА?

– Это размытая позиция. Так складывается из-за того, что это то, как видит тренер. Некоторые тренеры хотят видеть более опционального игрока, который может растянуть и играть немного по-другому. При этом приходится чем-то жертвовать в плане либо защиты, либо подбора. И невозможно закрыть все.

Поэтому в зависимости от тренера некоторые позиции ближе ко мне: некоторые тренеры играют центровым, похожим на меня. Некоторые – играют то, что, как я лично думаю, не дает максимального преимущества.

– Обсуждали ли вы это со Споэльстрой? Вы поняли, зачем вас вообще взял «Майами»?

– Мы с ним разговаривали, и он рассказал, какие моменты ему нравятся во мне, а в каких моментах я могу добавить. И поэтому это лето и будет очень важным, потому что здесь мы сможем поговорить больше как более опытный игрок и тренер.

Да, я новичок, но у меня достаточно опыта, чтобы показывать, что я понимаю, чего мы хотим друг от друга. Поэтому, если у меня получится ему показать и объяснить: вы меня просили это, я стал лучше в этом, при этом вы сказали, что в этом я хорош, я продолжаю быть хорош в этом, про это мы не разговаривали, это осталось так.

Так мы и договорились.

– Можно пояснить: в чем конкретно нужно добавить? А что уже хорошо?

– Он мне лично сказал, что мне надо стать лучше на подборе на своем щите, то есть на подборе в защите. И он сказал, что у меня хорошее завершение в трехсекундной, в «краске», очень хорошее чувство кольца, поэтому в данный момент я буду стараться улучшить работу на щите и продолжаю показывать, что могу завершать из любой точки с 3-5 метров.

«Йокич не такой плохой защитник, как принято считать». НБА – в диалоге с Владом Голдиным