  • Портис о критике Адетокумбо и двухчасовых опозданиях: «Это преувеличение, в Милуоки даже пробок-то таких нет»
Портис прокомментировал заявление о плохой дисциплине в «Бакс».

Форвард «Милуоки» Бобби Портис прокомментировал заявление своего одноклубника Майлза Тернера. По словам Тернера, игроки «Бакс» постоянно опаздывали на командные мероприятия, а чаще остальных это делал Яннис Адетокумбо.

«Я подумал, что это ИИ. Культура в команде всегда была отличной. Если ты играешь в НБА или в любом профессиональном спорте, к звездным игрокам относятся иначе. Я не говорю, что мой чувак опаздывал на два с половиной часа, это преувеличение.

Никаких двух часов не было. Я никогда не играл в команде, где кто-то опаздывал на два часа. Думаю, это было сильно преувеличено. В Милуоки даже пробок-то таких нет, я могу доехать от своего дома в пригороде до аэропорта за 20 минут», – отметил Портис.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Run It Back
Комментарии

Ахах самая большая пробка в милуоки внутри яниса
Дело, видимо, не в пробках Бобби х)
Семейство Янниса создают пробки в Милуоки
Портис 5 брат у них или второй агент)
если выйти из дома через 2 часа и 10 минут поле назначенного времени, то через двадцать минут приедешь в аэропорт аккурат с опозданием на 2.5 часа. Пользуйся, Бобби.
