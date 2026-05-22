Портис о критике Адетокумбо и двухчасовых опозданиях: «Это преувеличение, в Милуоки даже пробок-то таких нет»

Портис прокомментировал заявление о плохой дисциплине в «Бакс».

Форвард «Милуоки» Бобби Портис прокомментировал заявление своего одноклубника Майлза Тернера . По словам Тернера, игроки «Бакс» постоянно опаздывали на командные мероприятия, а чаще остальных это делал Яннис Адетокумбо .

«Я подумал, что это ИИ. Культура в команде всегда была отличной. Если ты играешь в НБА или в любом профессиональном спорте, к звездным игрокам относятся иначе. Я не говорю, что мой чувак опаздывал на два с половиной часа, это преувеличение.

Никаких двух часов не было. Я никогда не играл в команде, где кто-то опаздывал на два часа. Думаю, это было сильно преувеличено. В Милуоки даже пробок-то таких нет, я могу доехать от своего дома в пригороде до аэропорта за 20 минут», – отметил Портис.