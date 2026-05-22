Джаред Маккейн об обмене из «Сиксерс»: «Я расплакался, когда узнал, и до сих пор скучаю по Филадельфии»

Маккейн прокомментировал обмен из «Филадельфии».

Защитник Джаред Маккейн поделился деталями своего февральского обмена в «Оклахому» из «Филадельфии».

«Я был в автобусе с «Сиксерс», мы ехали в аэропорт в Сан-Франциско. Только что сыграли с «Голден Стэйт». Я написал агенту, чтобы найти зал в Лос-Анджелесе, а он позвонил мне. Я думал, он звонит по поводу зала. А он говорит: «Тебя вот-вот обменяют». Через пять минут позвонил Дэрил Мори и сказал, что меня обменяли. Эмоции нахлынули, и я сразу же расплакался.

Эти ребята – мои братья, и остаются ими до сих пор. Это было очень тяжело. Сначала они подумали, что я шучу, а потом я расплакался. И тогда они поняли: «О, это серьезно». Мы вышли из автобуса, они все меня поддержали, и я все равно полетел с ними на самолете в Лос-Анджелес. Я до сих пор скучаю по Филадельфии. Я так и не смог больше попасть в свой дом, потому что мы были в выездном турне. Такие мелочи, но важные. Скучаю по своему распорядку, но, безусловно, мне очень повезло, что я нахожусь здесь», – сказал защитник.

«Филадельфия » получила за Маккейна пик первого раунда «Хьюстона» 2026 года, а также три пика второго раунда.

В текущем плей-офф 22-летний защитник «Тандер» набирает в среднем 7,7 очка при 46 % с игры и 47,2% из-за дуги за 12,4 минуты на площадке.