Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»

Монтеро высказался о предстоящем «Финале четырех» Евролиги.

Защитник «Валенсии» Жан Монтеро пообщался с прессой перед «Финалом четырех» Евролиги, который станет первым в истории испанского клуба.

О слухах, связывающих Монтеро с «Олимпиакосом»

«Я справляюсь с этим как могу. Очевидно, что вокруг каждого всегда какой-то шум. Нужно просто оставаться сосредоточенным на своей цели. Сейчас цель – сыграть в «Финале четырех» и показать все, на что мы способны».

О статусе «андердога»

«С самого начала сезона никто не думал, что мы будем здесь. Поэтому, когда ты считаешься слабейшим, тебе нужен правильный настрой, и ты должен стараться бороться изо всех сил».

О давлении

«Я отлично себя чувствую. Давления не так много, потому что люди все равно думают, что ты проиграешь. Так что вы просто выходите и играете в полную силу».

О факторе неожиданности

«Теперь все знают нас и то, как мы играем, так что это уже не дает нам такого преимущества. Нам по-прежнему нужно просто выходить и играть жестко».

Молодой защитник также рассказал, что перед турниром обращался за советом к опытным игрокам Евролиги, включая Эррика Макколлума. Когда его спросили, что именно сказал ему Макколлум, Монтеро улыбнулся и оставил подробности в тайне.

«Я не могу сказать это прямо сейчас, но всем известно, о чем толкуют игроки».