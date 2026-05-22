Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
Михаил Ведищев и «Енисей» расстались.
«Енисей» объявил об уходе разыгрывающего Михаила Ведищева (21 год, 190 см).
Ведищев выступал за красноярцев на правах аренды из «Локомотива-Кубань».
За «Енисей» разыгрывающий провел 41 матч набирая в среднем 4,4 очка, 1,1 подбора и 2,2 передачи за 13,5 минуты на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Енисея»
