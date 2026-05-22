«Дотронулся – фол». Диллон Брукс представил настольную игру, высмеивающую Шэя Гилджес-Александера

Брукс показал настольную игру про Гилджес-Александера.

Форвард «Финикса » Диллон Брукс совместно с Underdog выпустил настольную игру «Неэтичный баскетбол», в которой предлагается попытаться не «сфолить» на лидере «Тандер» Шэе Гилджес-Александере , доставая мячи из отверстий.

Эта версия является стилизацией игры «Операции», где нужно по тому же принципу вытаскивать «болячки» из пациента.