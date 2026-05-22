  • «Дотронулся – фол». Диллон Брукс представил настольную игру, высмеивающую Шэя Гилджес-Александера
Брукс показал настольную игру про Гилджес-Александера.

Форвард «Финикса» Диллон Брукс совместно с Underdog выпустил настольную игру «Неэтичный баскетбол», в которой предлагается попытаться не «сфолить» на лидере «Тандер» Шэе Гилджес-Александере, доставая мячи из отверстий.

Эта версия является стилизацией игры «Операции», где нужно по тому же принципу вытаскивать «болячки» из пациента.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog
А нам тут как-то заливали что только в снг плачутся о фолах на шга
Ага, это же из СНГ скандируют "free throw merchant" на чистом английском с трибун
Ëлки, но Брукс класснючий!!!
А я всегда это говорил!)
Ну это реально очень крутой троллинг😁😁😁
Вообще если ты играешь против Оклахомы в пятницу вечером, то тебя еще до игры уже должны в полицию забирать
Я понял (внезапно), что я его фанат, когда он пришёл на 4-й матч Леброна, одевшись как с мема Bust Down Keanu.

И он добивает этим, безусловно.
Топ чел.
