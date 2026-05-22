В ДТП попала баскетбольная команда 3х3 в Челябинской области. Водитель автобуса погиб
Произошло ДТП с участием баскетболистов команды «Бионорд Про».
В Челябинской области произошло ДТП с участием автобуса команды «Бионорд Про», возвращавшейся с соревнований 3х3. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице г. Златоуст. Остальные игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в больницу. Им оказана помощь. Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь», – написал Махонин.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Дмитрия Махонина
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии