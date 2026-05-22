Джефф Тиг: «Вембаньяма никогда не достигнет уровня чертова Кевина Дюрэнта»

Экс-игрок НБА призвал не ждать слишком многого от Вембаньямы.

Бывший игрок НБА Джефф Тиг считает, что центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма недостаточно хорош для того, чтобы задумываться о негласном звании GOAT в баскетболе.

«Скажу честно: я люблю Вемби, потому что мы никогда не видели ничего подобного, но он и рядом не стоял с тем же Кей Ди. Так что это просто невозможно.

В защите он станет величайшим из всех, кого мы когда-либо видели… но давайте на этом и остановимся», – считает Тиг.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Courtside
По влиянию на результат игры тут как раз Кей Ди рядом с Витей не стоял)))
Рано пока об этом говорить. Вембаньяма ещё ничего выиграл, а Дюрант кучу всего. А в спорте главное - результат.
Кучу всего это чего? 1 MVP и два титула в команде 73-9, которая выигрывала титулы и до него? Что еще он выиграл?
Виктор в 21 год заставляет лигу всерьез обсуждать станет ли он величайшим. Это говорит само за себя. И уж Дюранта он точно оставит далеко позади🏀
про далеко позади, конечно, рановато говорить, но предпосылки определенно есть
Ему 22 года
Ещё раз повторюсь, что Вемби могут остановить только травмы. Потому что всё остальное складывается идеально: мышление, трудовая этика, клуб. И в конце карьеры его действительно будут обсуждать, как одного из претендентов на ГОАТа. Поэтому про Дюранта просто смешно, даже с учётом, что это великий игрок
100% в его возрасте Кей Ди далек на влияние на игру, в том виде в котором сейчас Сан Антонио!!! Кей Ди и до финала конфы было как Спартаку до лиги чемпионов
полуфинал — 1990/91 :-D
Ну он прав: попробуйте с ростом Вембы забраться в рюкзак
Ну да.
Потому что ему для достижения этого уровня нужно уже сейчас пару шагов назад сделать.
Согласен, уровень Дюрэнта после Голден Стейт (вечно недовольный и ничего не выигрывающий) и не нужен
Дай Бог, тебе и остальным столько выиграть, сколько выиграл Дюрант
В комментарии чётко написано Дюрэнт после Голден Стейт. И много же он выиграл? Я вот что-то ни одного титула не припомню
Вемби уже в 22 добился того, что на Спортсе за него заступаются против мнения разных тигов и типов)
Вемби слишком высокий, нет рюкзаков его размера.
Вообще то, сам Нико Хариссон сказал, что защита выигрывает титулы. А попадать мячом в дырку любой дурак может.
Далеко не любой может попадать мячом в дырку. Вот взять тебя, станет на твоём пути Вембаньяма и не попадёшь ты в дырку...
Любой... Если бы любой все бы играли в НБА
Ах, как было бы прекрасно, если бы помимо того, что попадать мячом в дырку, люди еще и сарказм научились распознавать
А что такой за уровень у KD в контексте GOAT? он там и рядом никогда не стоял. Всего один MVP, к гайкам своим команды ни разу не привёл, и свою единственную конкретно нашакалил. Великий скорер, да. Но так и Витя крутой защитник, который уже привел команду-танкер в финал конференции, и то ли ещё будет, если хотя бы бросок стабилизирует.
