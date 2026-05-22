Джефф Тиг: «Вембаньяма никогда не достигнет уровня чертова Кевина Дюрэнта»
Экс-игрок НБА призвал не ждать слишком многого от Вембаньямы.
Бывший игрок НБА Джефф Тиг считает, что центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма недостаточно хорош для того, чтобы задумываться о негласном звании GOAT в баскетболе.
«Скажу честно: я люблю Вемби, потому что мы никогда не видели ничего подобного, но он и рядом не стоял с тем же Кей Ди. Так что это просто невозможно.
В защите он станет величайшим из всех, кого мы когда-либо видели… но давайте на этом и остановимся», – считает Тиг.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Courtside
Потому что ему для достижения этого уровня нужно уже сейчас пару шагов назад сделать.
Любой... Если бы любой все бы играли в НБА