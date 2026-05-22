Джефф Тиг: «Вембаньяма никогда не достигнет уровня чертова Кевина Дюрэнта»

Экс-игрок НБА призвал не ждать слишком многого от Вембаньямы.

Бывший игрок НБА Джефф Тиг считает, что центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма недостаточно хорош для того, чтобы задумываться о негласном звании GOAT в баскетболе.

«Скажу честно: я люблю Вемби, потому что мы никогда не видели ничего подобного, но он и рядом не стоял с тем же Кей Ди. Так что это просто невозможно.

В защите он станет величайшим из всех, кого мы когда-либо видели… но давайте на этом и остановимся», – считает Тиг.