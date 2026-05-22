  • Джейлен Брансон о 14 передачах при 19 очках во 2-м матче: «Это только на пользу, учимся побеждать разными путями»
Джейлен Брансон о 14 передачах при 19 очках во 2-м матче: «Это только на пользу, учимся побеждать разными путями»

Лидер «Никс» отреагировал на повышенное внимание защиты «Кавальерс».

Лидер «Никс» Джейлен Брансон прокомментировал акцент на розыгрыше на фоне пристального внимания защиты «Кавальерс» во втором матче серии (109:93, 2-0).

В четверг Брансон записал на свой счет 14 передач при 19 очках (7/16 с игры). В первой встрече финала Востока плеймейкер набрал 38 очков и 6 передач.

«Это только на пользу, учимся побеждать разными путями. В этом наше преимущество.

Будут моменты, когда один план игры будет отличаться от другого. Умение адаптироваться, учиться и корректировать тактику на ходу – это то, над чем нам нужно продолжать работать. Но как мне кажется, мы здорово с этим справляемся. Нужно продолжать быть открытыми и готовыми к разным вариантам развития событий, чтобы понять, как взять следующую игру», – заявил разыгрывающий. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Knicks Videos
Сегодня подвигов Брансона не потребовалось. Разнообразие очень усложняет жизнь соперникам. Красиво вся стартовая пятерка накидала под 20 очей каждый с Харта в роли главного снайпера)
ОтветDr. Sheldon Cooper
А главное - 32 ассиста на 44 забитых броска и всего 6 потерь. Командная игра на очень высоком уровне.
