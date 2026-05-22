Впервые за 5 лет сборная России 3х3 U21 готовится принять участие в соревнованиях ФИБА

Сборная России 3х3 U21 возвращается в соревнования ФИБА.

Впервые за пять лет сборная России 3х3 до 21 года начала готовиться к официальным соревнованиям ФИБА3х3.

Последний раз сборные России 3х3 играли официально в сентябре 2021 года – в финале Лиги наций. Мужская сборная Дмитрия Зимина заняла третье место, страну представляли Никита Падун, Андрей Киселев, Глеб Суворов и Михаил Ермилов

Российская команда снова сыграет в Лиге наций. В расширенном составе к турниру готовятся:

Ильяс Абдул

Федор Лаврехин

Захар Лавренов

Мадин Наток

Никита Рябов

Богдан Рублев

Владислав Смагин

Егор Скуратов

Даниил Финаев

Тимофей Шикалов.