Впервые за 5 лет сборная России 3х3 U21 готовится принять участие в соревнованиях ФИБА
Впервые за пять лет сборная России 3х3 до 21 года начала готовиться к официальным соревнованиям ФИБА3х3.
Последний раз сборные России 3х3 играли официально в сентябре 2021 года – в финале Лиги наций. Мужская сборная Дмитрия Зимина заняла третье место, страну представляли Никита Падун, Андрей Киселев, Глеб Суворов и Михаил Ермилов
Российская команда снова сыграет в Лиге наций. В расширенном составе к турниру готовятся:
Ильяс Абдул
Федор Лаврехин
Захар Лавренов
Мадин Наток
Никита Рябов
Богдан Рублев
Владислав Смагин
Егор Скуратов
Даниил Финаев
Тимофей Шикалов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Сборные 3х3
