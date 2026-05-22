Митчелл о 26 очках Харта: «Иногда нужно просто снять шляпу. Против Карузо защищаются так же»
Митчелл прокомментировал выступление Харта.
Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл высказал свои мысли о выступлении форварда «Нью-Йорка» Джоша Харта, которому «Кэвс» позволяли бросать, учитывая его низкий процент реализации из-за дуги (30,4%).
«Иногда нужно просто снять шляпу. Не сравниваю игроков, но похожая ситуация в другой серии. Против [Алекса] Карузо («Оклахома») защищаются так же. Я не говорю, что Харт – это Карузо или наоборот, просто нужно адаптироваться. Посмотрим видео и найдем способы подстроиться», – сказал Митчелл.
Харт обновил рекорд результативности в плей-офф, набрав 26 очков при 5 из 11 трехочковых.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
