0

Митчелл о 26 очках Харта: «Иногда нужно просто снять шляпу. Против Карузо защищаются так же»

Митчелл прокомментировал выступление Харта.

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл высказал свои мысли о выступлении форварда «Нью-Йорка» Джоша Харта, которому «Кэвс» позволяли бросать, учитывая его низкий процент реализации из-за дуги (30,4%).

«Иногда нужно просто снять шляпу. Не сравниваю игроков, но похожая ситуация в другой серии. Против [Алекса] Карузо («Оклахома») защищаются так же. Я не говорю, что Харт – это Карузо или наоборот, просто нужно адаптироваться. Посмотрим видео и найдем способы подстроиться», – сказал Митчелл.

Харт обновил рекорд результативности в плей-офф, набрав 26 очков при 5 из 11 трехочковых.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoДонован Митчелл
logoКливленд
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoНью-Йорк
logoАлекс Карузо
logoДжош Харт

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Марик Андреосян с тобой полностью согласен
Оба тигра были выменяны из Лейкерс 🤣
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Донован Митчелл о состоянии здоровья: «Я в порядке. Мы не устали и будем готовы к следующему матчу»
22 мая, 04:32
Донован Митчелл о прихрамывании и слабой игре в 4-й четверти: «Со мной все нормально»
20 мая, 08:17
Майк Браун: «Никакого секрета в том, что в атаке мы выцеливаем Джеймса Хардена»
20 мая, 04:30
Рекомендуем
Главные новости
Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»
8 минут назад
Женская НБА. «Атланта» принимает «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
19 минут назадLive
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
34 минуты назад
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
46 минут назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
сегодня, 18:01Live
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
36 минут назад
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
сегодня, 18:34
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
сегодня, 18:12
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
Рекомендуем