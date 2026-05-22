  Йонас Валанчюнас о будущем в «Денвере»: «Надежда всегда есть. Посмотрим, какие шаги предпримет руководство. Все в их руках»
Йонас Валанчюнас о будущем в «Денвере»: «Надежда всегда есть. Посмотрим, какие шаги предпримет руководство. Все в их руках»

Валанчюнас высказался о своем будущем в «Наггетс».

Центровой Йонас Валанчюнас поделился мыслями о своем будущем в «Денвере» и завершившемся для команды сезоне.

«Мы закончили на печальной ноте. Это был разочаровывающий сезон. Мы не этого хотели и не так представляли себе его завершение. Но сейчас уже ничего не изменить. Нужно просто нацеливаться на следующий сезон», – сказал Валанчюнас.

В составе «Наггетс» литовский центровой был сменщиком суперзвезды Николы Йокича, и, судя по всему, они стали хорошими друзьями. Валанчюнаса спросили, надеется ли он и в будущем играть с Йокичем.

«Надежда всегда есть, – сказал центровой с улыбкой. – Посмотрим, какие шаги и решения предпримет руководство. Все в их руках. Прямо сейчас работа идет в офисе – они всем занимаются. Посмотрим, что они решат».

Валанчюнас провел свой 14-й сезон в НБА, набирая в среднем 8,4 очка, 4,9 подбора и 1,1 передачи за 13 минут на площадке в 69 играх. Следующий год его контракта не гарантирован (10 млн долларов).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoЙонас Валанчюнас
logoНБА
logoДенвер

как будто на другое рассчитывали когда его подписывали, думаю расстанутся с ним. И не только с ним
Интересный тип. Все прошлое лето воду мутил, уеду в Европу. Теперь когда так жидко сыграл в плей-офф ждёт что решит Денвер)
Вряд ли серб ближайшие 5 лет в Европу поедет, а Йонас будет до 40 выступать, так что скорее всего это их последний совместный сезон.
Как то от Валанчунуса ожидалось больше импакта. А учитывая что он ещё в этом сезоне собрался ехать полудоигрывать получилить в Европу и его буквально заставили проводить сезон в Денвере то особого рвения у него не наблюдалось. Только за счёт хороших отношений с Йокичем наверно можно будет его оставить
Да нормально он свои минуты отрабатывал.
Почему сезон получился неудачный - это вопрос явно не к Йонасу.
Очевидно вопрос к тренеру. Те отрезки и матчи, когда Йонасу доверяли, и давали играть, он был хорош и эффективен.
Бузелис, Валанчюнас и Якучионис – в расширенном составе литовской сборной на лето, Сабониса нет в списке
21 мая, 12:05
«Жальгирис» готов предложить Валанчюнасу двухлетний контракт на 3,5 млн евро
18 мая, 18:14
«Денвер» планирует разгрузить платежку: Валанчюнас и еще несколько игроков могут покинуть команду
17 мая, 21:37
