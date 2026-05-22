Йонас Валанчюнас о будущем в «Денвере»: «Надежда всегда есть. Посмотрим, какие шаги предпримет руководство. Все в их руках»

Валанчюнас высказался о своем будущем в «Наггетс».

Центровой Йонас Валанчюнас поделился мыслями о своем будущем в «Денвере » и завершившемся для команды сезоне.

«Мы закончили на печальной ноте. Это был разочаровывающий сезон. Мы не этого хотели и не так представляли себе его завершение. Но сейчас уже ничего не изменить. Нужно просто нацеливаться на следующий сезон», – сказал Валанчюнас.

В составе «Наггетс» литовский центровой был сменщиком суперзвезды Николы Йокича, и, судя по всему, они стали хорошими друзьями. Валанчюнаса спросили, надеется ли он и в будущем играть с Йокичем.

«Надежда всегда есть, – сказал центровой с улыбкой. – Посмотрим, какие шаги и решения предпримет руководство. Все в их руках. Прямо сейчас работа идет в офисе – они всем занимаются. Посмотрим, что они решат».

Валанчюнас провел свой 14-й сезон в НБА , набирая в среднем 8,4 очка, 4,9 подбора и 1,1 передачи за 13 минут на площадке в 69 играх. Следующий год его контракта не гарантирован (10 млн долларов).