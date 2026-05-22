У «Никс» разница «+221» по итогам первых 12 матчей в плей-офф – лучший показатель в истории НБА

«Нью-Йорк » победил «Кливленд » со счетом 109:93 (2-0) во втором матче финала Восточной конференции.

У «Никс» разница «+221» по итогам первых 12 игр в плей-офф – лучший показатель в истории НБА . Входящие в Топ-8 по этому показателю «Голден Стэйт» (2017 год, «+196»), «Милуоки» (1971, «+183»), «Лейкерс» (1987, «+180»), «Оклахома» (2025, «+168»), «Чикаго» (1996, «+167») и «Лейкерс» (2001, «+164») становились чемпионами НБА.

На 7-м месте «Сан-Антонио » в плей-офф-2026 («+166»).

В плей-офф 2026 года у «Никс» девять побед с двузначным преимуществом. Больше было только у «Голден Стэйт» в 2017 году и «Майами» в 2013-м (по 10). Обе команды завоевали чемпионский титул.