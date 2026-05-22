Фанаты «Нью-Йорка» скандировали «Никс» в четырех» под занавес второго матча с «Кливлендом»

Поклонники «Нью-Йорка» предвкушают возвращение в финал НБА.

Фанаты «Нью-Йорка » скандировали «Никс» в четырех» на последних секундах второго матча с «Кливлендом » (109:93, 2-0) в финале Восточной конференции.

Клуб из Нью-Йорка последний раз играл в финале НБА в 1999 году.

В плей-офф-2026 «Кливленд» побеждал «Торонто» и «Детройт» в семиматчевых сериях.