Фанаты «Нью-Йорка» скандировали «Никс» в четырех» под занавес второго матча с «Кливлендом»
Поклонники «Нью-Йорка» предвкушают возвращение в финал НБА.
Фанаты «Нью-Йорка» скандировали «Никс» в четырех» на последних секундах второго матча с «Кливлендом» (109:93, 2-0) в финале Восточной конференции.
Клуб из Нью-Йорка последний раз играл в финале НБА в 1999 году.
В плей-офф-2026 «Кливленд» побеждал «Торонто» и «Детройт» в семиматчевых сериях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
