Дмитрий Губерниев: «Считаю, что Дёмин достоин попасть в сборную новичков НБА. Егор уже становится звездой»

Губерниев высказался о Дёмине и сборной новичков НБА.

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свои мысли о непопадании защитника «Бруклина» Егора Дёмина в сборные новичков НБА.

«Кажется, он достоин. Дёмин стал одним из лидеров своей команды. Но в НБА конкуренция очень высокая. Не думаю, что в этом случае есть какие-то предубеждения. Уровень борьбы там даже сильнее, чем НХЛ, поскольку в баскетбол играют по всему миру. Но менее выдающимся Егор Дёмин не стал, не попав в сборную. Хотя я считаю, что он достоин туда попасть. Егор уже становится звездой», – сказал Губерниев.

Из-за подошвенного фасциита Дёмин завершил сезон еще в феврале. 20-летний защитник провел 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи при 39,9% с игры и 38,5% из-за дуги.