  • Дмитрий Губерниев: «Считаю, что Дёмин достоин попасть в сборную новичков НБА. Егор уже становится звездой»
Дмитрий Губерниев: «Считаю, что Дёмин достоин попасть в сборную новичков НБА. Егор уже становится звездой»

Губерниев высказался о Дёмине и сборной новичков НБА.

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свои мысли о непопадании защитника «Бруклина» Егора Дёмина в сборные новичков НБА.

«Кажется, он достоин. Дёмин стал одним из лидеров своей команды. Но в НБА конкуренция очень высокая. Не думаю, что в этом случае есть какие-то предубеждения. Уровень борьбы там даже сильнее, чем НХЛ, поскольку в баскетбол играют по всему миру. Но менее выдающимся Егор Дёмин не стал, не попав в сборную. Хотя я считаю, что он достоин туда попасть. Егор уже становится звездой», – сказал Губерниев.

Из-за подошвенного фасциита Дёмин завершил сезон еще в феврале. 20-летний защитник провел 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи при 39,9% с игры и 38,5% из-за дуги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Как собака,ногу поднял,вид спорта пометил комментом...
Аналитика от спецов подъехала
Никогда не думайте, что вы уже все знаете. Всегда имейте мужество сказать себе: «Я невежда».
Иван Петрович Павлов
Очень ценное мнение и очень полезная новость. Надеюсь, дальше получим комментарии Дягтерёва и Милонова по данному вопросу.
Ответmephist13
Кстати, отличная компания !!!
В одной руке весло, в другой баскетбольный мяч, за спиной биатлонная винтовка, на одной ноге лыжа, второй ведет футбольный мяч, на голове шлем хоккейного вратаря, одет в пиджачок оверсайз помощника министра и плавки.
Слава Богу, что не он считает при голосовании..
Не шлепай губами про нашу любимую игру
Губерниев - это русский Стивен Эй Смит
ОтветПлейбуки Дока Риверса
Ну нет, Стивен всё-таки для тех, кто НБА хотя бы иногда смотрит. А это высер для тех кто не смотрит вообще
Да чего уж там , сразу в первую сборную 😂
Да таких аналитиков и в Америке полно, тут главное громко и убедительно кричать
