Карл-Энтони Таунс: «Счет в серии – 0-0. Следующий матч станет самым важным в сезоне»
Карл-Энтони Таунс рассказал о настрое «Никс» после двух побед в финале Востока.
Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс дал понять, что команда не расслабляется после двух домашних побед в серии с «Кавальерс» (2-0).
«В наших головах счет в серии – 0-0.
Мы обязаны побеждать в следующем матче. Следующий матч станет самым важным в сезоне. Таков наш подход», – заявил Таунс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
