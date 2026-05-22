Карл-Энтони Таунс: «Счет в серии – 0-0. Следующий матч станет самым важным в сезоне»

Карл-Энтони Таунс рассказал о настрое «Никс» после двух побед в финале Востока.

Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс дал понять, что команда не расслабляется после двух домашних побед в серии с «Кавальерс» (2-0).

«В наших головах счет в серии – 0-0.

Мы обязаны побеждать в следующем матче. Следующий матч станет самым важным в сезоне. Таков наш подход», – заявил Таунс.