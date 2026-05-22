Карл-Энтони Таунс: «Счет в серии – 0-0. Следующий матч станет самым важным в сезоне»

Карл-Энтони Таунс рассказал о настрое «Никс» после двух побед в финале Востока.

Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс дал понять, что команда не расслабляется после двух домашних побед в серии с «Кавальерс» (2-0).

«В наших головах счет в серии – 0-0.

Мы обязаны побеждать в следующем матче. Следующий матч станет самым важным в сезоне. Таков наш подход», – заявил Таунс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии

Но ведь если представить у себя в головах, что счёт в серии даже не 0:0, а 0:2, то тогда команда ещё больше не расслабится. Не доработал тут Карл-Энтони Таунс.
ОтветDVikk
Тогда можно перенервничать.
Норм поработал.
ОтветГероический мужик Деандре Йедлин
Согласен) 0:0 это золотая середина. Ещё с детства на футболе регулярно слышал, как коучи с бровки кричат, мол, "счёт 0:0, играем!", если твоя команда вдруг начинала выигрывать с разницей в два и больше)
