Джош Харт: «Аналитика – как фонарный столб для пьяного: на него можно опереться, но до дома он не доведет»...

Харт высказался об аналитике.

После победы над «Кливлендом» во второй игре серии форвард «Нью-Йорка » Джош Харт выразил свое отношение к аналитике, вызвав забавную реакцию своего одноклубника Карла-Энтони Таунса.

Харт : «Андре Игудала был чертовски хорошим игроком. Не знаю, на том ли я уровне, но я просто выхожу и веду свою игру. Я никогда не был большим фанатом аналитики. Знаете, она как фонарный столб для пьяного: на него можно опереться, но до дома он не доведет. Поэтому в какой-то момент нужно просто хорошо чувствовать игру».

Таунс : «О боже».

Харт : «Вообще, это цитата Джерольда Райта. Так что респект Джею Райту».

Таунс : «Стоп, погоди. Нет, мы так просто это не оставим».

Харт : «Отличная цитата».

Таунс : «Боже».

Харт : «Аналитика для пьяного – фонарь. Она не довезет тебя до дома. На нее можно опереться, но…»

Таунс : «Я учился у Кэла [Джона Калипари ], так что я такого не слышал».

Харт : «Ты вообще в колледж не ходил».