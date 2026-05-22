Джош Харт: «Аналитика – как фонарный столб для пьяного: на него можно опереться, но до дома он не доведет»

Харт высказался об аналитике.

После победы над «Кливлендом» во второй игре серии форвард «Нью-Йорка» Джош Харт выразил свое отношение к аналитике, вызвав забавную реакцию своего одноклубника Карла-Энтони Таунса.

Харт: «Андре Игудала был чертовски хорошим игроком. Не знаю, на том ли я уровне, но я просто выхожу и веду свою игру. Я никогда не был большим фанатом аналитики. Знаете, она как фонарный столб для пьяного: на него можно опереться, но до дома он не доведет. Поэтому в какой-то момент нужно просто хорошо чувствовать игру».

Таунс: «О боже».

Харт: «Вообще, это цитата Джерольда Райта. Так что респект Джею Райту».

Таунс: «Стоп, погоди. Нет, мы так просто это не оставим».

Харт: «Отличная цитата».

Таунс: «Боже».

Харт: «Аналитика для пьяного – фонарь. Она не довезет тебя до дома. На нее можно опереться, но…»

Таунс: «Я учился у Кэла [Джона Калипари], так что я такого не слышал».

Харт: «Ты вообще в колледж не ходил».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джоша Харта и Карла-Энтони Таунса
Джош Харт: «Аналитика – как фонарный столб для пьяного: на него можно опереться, но до дома он не доведет»...
Ползет пьяный мужик по тротуару. И об каждый столб головой стукается.
К нему подходит другой мужик:
— Может, тебе помочь?
— Ага. Посчитай, сколько у меня на лбу шишек.
— Шесть!
— Тогда нормально. Еще два столба, и я дома
вот это мощно, серьёзная философия от Харта!
харт - новый стэтхэм.. и работает не так топорно, как Джейлен Браун
Харт и Игги действительно по функционалу похожи. Glue guys, без которых великих свершений не достичь.
Ниже в комменте Сергей Круг опроверг этот афоризм.
Я слышал точно такую же фразу, но про статистику)
