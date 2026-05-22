Сын Роба Пелинки вступился за отца на фоне критики за его работу в «Лейкерс»
Дюрэм Пелинка, сын главы офиса «Лейкерс» Роба Пелинки, заступился за отца, перечислив его достижения во главе калифорнийского клуба.
Ютубер Джеф Бэйлесс заявил, что Пелинка не справляется со своей работой.
«Эй, чувак, ты говоришь о моем бате. Возможно, я пристрастен, но в 2020 году мы взяли титул. Вскоре после того, как он принял команду в ужасном виде с несколькими контрактами, которые на тот момент были худшими в лиге. Еще он совершил исторический обмен и собрал неплохую команду в этом сезоне, найдя правильные кусочки пазла. Маркус Смарт проявил себя отлично, Люк Кеннард был вполне неплох, Руи достойно выступил в плей-офф. Считаю, мы бы заставили «Оклахому» попотеть, если бы лучший игрок под плей-офф был здоров», – написал Дюрэм в комментариях.
«Можешь передать папе, что нам нужен нормальные центровой? Спасибо тебе!» – написал в ответ Бэйлесс.
А уж потерю Лёхи Карузо я вечно припоминать буду, это ж надо было предпочесть ему ТХТ, который сейчас Турцию покоряет...
У Лейкерс при Пелинки один титул один финал конфы, примерно того же добился Денвер с Йокичем который в лиге доминирует))