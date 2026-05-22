Сын Роба Пелинки вступился за отца на фоне критики за его работу в «Лейкерс»

Сын Роба Пелинки ответил критикам отца.

Дюрэм Пелинка, сын главы офиса «Лейкерс» Роба Пелинки, заступился за отца, перечислив его достижения во главе калифорнийского клуба.

Ютубер Джеф Бэйлесс заявил, что Пелинка не справляется со своей работой.

«Эй, чувак, ты говоришь о моем бате. Возможно, я пристрастен, но в 2020 году мы взяли титул. Вскоре после того, как он принял команду в ужасном виде с несколькими контрактами, которые на тот момент были худшими в лиге. Еще он совершил исторический обмен и собрал неплохую команду в этом сезоне, найдя правильные кусочки пазла. Маркус Смарт проявил себя отлично, Люк Кеннард был вполне неплох, Руи достойно выступил в плей-офф. Считаю, мы бы заставили «Оклахому» попотеть, если бы лучший игрок под плей-офф был здоров», – написал Дюрэм в комментариях.

«Можешь передать папе, что нам нужен нормальные центровой? Спасибо тебе!» – написал в ответ Бэйлесс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Кроме полцарства за игрока, который и так только в Лейкерс хотел (Дэвиса, причем еще и не с первой попытки) и укуривания кореша Харрисона (хотя там могли быть и более тяжелые вещества), других достижений Пелинки сложно вспомнить.
А уж потерю Лёхи Карузо я вечно припоминать буду, это ж надо было предпочесть ему ТХТ, который сейчас Турцию покоряет...
ОтветStan WarHammer
Точно, даже Доминейтона и Смарта только при помощи Луки удалось получить
ОтветStan WarHammer
Интересно а сколько в лиге руководителей которые гораздо большего добились, человека 4?

У Лейкерс при Пелинки один титул один финал конфы, примерно того же добился Денвер с Йокичем который в лиге доминирует))
"но в 2020 году мы взяли титул" - угу, и после этого Пелинка не провел ни одного вменяемого межсезонья (сразу после титула было норм, но просрать Ховарда и Макги это надо было умудриться, после этих промахов у Лейкерс так и не было вменяемой передней линии, Харрел мимо кассы), центра вон до сих пор нужного не найдет. Вот с одной стороны хорошо для Лейкерс, что Нико решил с Пелинкой попить чаю, а с другой - если бы не этот трейд, то товарищ Непотопляемый возможно уже покинул бы команду. А так - продолжает сидеть и кайфовать.
Ответarmageddon123456
Что-то есть ощущение что чай пили втроем)
Он потерял Алекса Карузо🏀
а Джеф случайно не родственник Скипа? А то семейное противостояние устроили бы
Дэвис и Леброн и только одно чемпионство... ну такое.
ОтветKorban Cobain
Ну там вопросы к медштабу, а не к Пелинке.
ОтветGoddemic
два слова - Рассел Уестбрук
