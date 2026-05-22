Сын Роба Пелинки вступился за отца на фоне критики за его работу в «Лейкерс»

Сын Роба Пелинки ответил критикам отца.

Дюрэм Пелинка, сын главы офиса «Лейкерс » Роба Пелинки , заступился за отца, перечислив его достижения во главе калифорнийского клуба.

Ютубер Джеф Бэйлесс заявил, что Пелинка не справляется со своей работой.

«Эй, чувак, ты говоришь о моем бате. Возможно, я пристрастен, но в 2020 году мы взяли титул. Вскоре после того, как он принял команду в ужасном виде с несколькими контрактами, которые на тот момент были худшими в лиге. Еще он совершил исторический обмен и собрал неплохую команду в этом сезоне, найдя правильные кусочки пазла. Маркус Смарт проявил себя отлично, Люк Кеннард был вполне неплох, Руи достойно выступил в плей-офф. Считаю, мы бы заставили «Оклахому» попотеть, если бы лучший игрок под плей-офф был здоров», – написал Дюрэм в комментариях.

«Можешь передать папе, что нам нужен нормальные центровой? Спасибо тебе!» – написал в ответ Бэйлесс.