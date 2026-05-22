  • «Люблю свои страдания в чистом виде, спасибо». Джейлен Уильямс запостил мем с советским антиалкогольным плакатом
Уильямс использовал советский плакат в качестве мема.

Звездный форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс с юмором отреагировал на рецидив травмы задней поверхности бедра, запостив мем с советским антиалкогольным плакатом.

«О, я не пью алкоголь и не употребляю наркотики. Люблю свои страдания в чистом виде, спасибо», – написал форвард. 

Ранее сообщалось, что состояние Уильямса будет оцениваться на ежедневной основе.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
Ещё пару таких мемчиков и фан база оклы резко увеличится)
Лахин не зря свой хлеб ест)
